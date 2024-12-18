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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Усе більше учнів після 9 класу обирають професійну або фахову передвищу освіту — результати досліджень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 376

 

В області усі заклади професійної (профтехосвіти) забезпечені укриттями

З кожним роком на Полтавщині усе більше учнів після закінчення 9 класу не продовжують навчання у школі, а обирають професійну або фахову передвищу освіту. Таку тезу озвучили під час засідання моніторингової сесії щодо реалізації Стратегії розвитку освіти Полтавської області, пишуть у пресслужбі швейцарсько-українського проєкту DECIDE.

За даними представників обласного департаменту освіти, на Полтавщині:

  • 100% закладів позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти забезпечено укриттями;
  • практично на 20% більше шкіл тепер мають доступ до швидкісного інтернету;
  • 32% громад створили центри професійного розвитку педагогічних працівників;
  • зменшилася кількість учителів, які викладають три і більше предметів;
  • відновлюється підвезення учнів до закладів освіти: після стрімкого скорочення (внаслідок широкомасштабної війни) у 2022 році з 99% до 83% наразі підвезенням охоплено 93,3% від потреби;
  • зростає кількість учнів, які після 9 класу обирають професійну або фахову передвищу освіту.

Крім того, учасники сесії озвучили, що від початку повномасштабного вторгнення в області погіршилася ситуація із залученням молодих педагогів до закладів освіти та охоплення дітей гуртковою роботою у школах та закладах позашкільної освіти.

Нагадаємо, у Кременчуці Вище професійне училище №7 стало учасником швейцарсько-українського проєкту DECIDE: це дозволить закладу освіти співпрацювати з бізнесом та отримати грант на створення профорієнтаційної майстерні.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта профтехосвіта ПТУ
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