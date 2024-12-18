З кожним роком на Полтавщині усе більше учнів після закінчення 9 класу не продовжують навчання у школі, а обирають професійну або фахову передвищу освіту. Таку тезу озвучили під час засідання моніторингової сесії щодо реалізації Стратегії розвитку освіти Полтавської області, пишуть у пресслужбі швейцарсько-українського проєкту DECIDE.
За даними представників обласного департаменту освіти, на Полтавщині:
Крім того, учасники сесії озвучили, що від початку повномасштабного вторгнення в області погіршилася ситуація із залученням молодих педагогів до закладів освіти та охоплення дітей гуртковою роботою у школах та закладах позашкільної освіти.
Нагадаємо, у Кременчуці Вище професійне училище №7 стало учасником швейцарсько-українського проєкту DECIDE: це дозволить закладу освіти співпрацювати з бізнесом та отримати грант на створення профорієнтаційної майстерні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.