Усе більше учнів після 9 класу обирають професійну або фахову передвищу освіту — результати досліджень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 376

З кожним роком на Полтавщині усе більше учнів після закінчення 9 класу не продовжують навчання у школі, а обирають професійну або фахову передвищу освіту. Таку тезу озвучили під час засідання моніторингової сесії щодо реалізації Стратегії розвитку освіти Полтавської області, пишуть у пресслужбі швейцарсько-українського проєкту DECIDE.

За даними представників обласного департаменту освіти, на Полтавщині:

100% закладів позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти забезпечено укриттями;

практично на 20% більше шкіл тепер мають доступ до швидкісного інтернету;

32% громад створили центри професійного розвитку педагогічних працівників;

зменшилася кількість учителів, які викладають три і більше предметів;

відновлюється підвезення учнів до закладів освіти: після стрімкого скорочення (внаслідок широкомасштабної війни) у 2022 році з 99% до 83% наразі підвезенням охоплено 93,3% від потреби;

зростає кількість учнів, які після 9 класу обирають професійну або фахову передвищу освіту.

Крім того, учасники сесії озвучили, що від початку повномасштабного вторгнення в області погіршилася ситуація із залученням молодих педагогів до закладів освіти та охоплення дітей гуртковою роботою у школах та закладах позашкільної освіти.

Нагадаємо, у Кременчуці Вище професійне училище №7 стало учасником швейцарсько-українського проєкту DECIDE: це дозволить закладу освіти співпрацювати з бізнесом та отримати грант на створення профорієнтаційної майстерні.