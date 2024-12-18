Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Сьогодні, 19:05 Переглядів: 384

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 19 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Веселий, 10
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Козака Кременя, 1-23
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Козака Кременя
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Озерний, 2/23-10
  • пров. Садківський, 2-38
  • пров. Технічний, 1/14-29
  • пров. Урожайний, 3-20
  • пров. Чорнобаївський, 1-404
  • туп. 1-й Озерний, 4-8
  • туп. 2-й Перекопський, 21
  • туп. Озерний, 3/7-26/13
  • туп. Садківський, 3/3-23
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Гайдамацька, 147
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. Віри Холодної, 33-62
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Івана Франка, 4-40
  • вул. Івана Франка, 29,33
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Марусі Чурай, 3-182
  • вул. Миколи Березовського, 7-45
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Озерна, 3-21/5
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33
  • вул. Перекопська, 40
  • вул. Плеханова, 4-14/2
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Романа Шухевича, 3-9
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Садківська, 15/20-54
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Софії Русової, 9-72А
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129
  • вул. Художня, 28-57/2
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • просп. Полтавський
  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Проліскова, 9
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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