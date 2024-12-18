Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 19 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Веселий, 10
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Козака Кременя, 1-23
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Козака Кременя
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Озерний, 2/23-10
- пров. Садківський, 2-38
- пров. Технічний, 1/14-29
- пров. Урожайний, 3-20
- пров. Чорнобаївський, 1-404
- туп. 1-й Озерний, 4-8
- туп. 2-й Перекопський, 21
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- туп. Садківський, 3/3-23
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Гайдамацька, 147
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. Віри Холодної, 33-62
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Івана Франка, 4-40
- вул. Івана Франка, 29,33
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Марусі Чурай, 3-182
- вул. Миколи Березовського, 7-45
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Озерна, 3-21/5
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33
- вул. Перекопська, 40
- вул. Плеханова, 4-14/2
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Романа Шухевича, 3-9
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Садківська, 15/20-54
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Софії Русової, 9-72А
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Художня, 28-57/2
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
- туп. Урожайний, 2
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Проліскова, 9
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
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