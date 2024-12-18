Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 19 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Василя Барки, 3-22

пров. Веселий, 10

пров. Гарматний, 3-22

пров. Григорія Ашкаренка, 1,3,5

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Козака Кременя, 1-23

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Козака Кременя

пров. Насосний, 3-58

пров. Озерний, 2/23-10

пров. Садківський, 2-38

пров. Технічний, 1/14-29

пров. Урожайний, 3-20

пров. Чорнобаївський, 1-404

туп. 1-й Озерний, 4-8

туп. 2-й Перекопський, 21

туп. Озерний, 3/7-26/13

туп. Садківський, 3/3-23

туп. Урожайний, 1-12

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Гайдамацька, 80

вул. Гайдамацька, 147

вул. Вадима Кришталя, 32-63

вул. Вільної України, 29-60

вул. Виноградна, 15-56

вул. В. Івасюка, 31-86/46

вул. Володимира Винниченка, 3-20А

вул. Віри Холодної, 33-62

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Івана Франка, 4-40

вул. Івана Франка, 29,33

вул. Козацька, 15/22-17/9

вул. Марусі Чурай, 3-182

вул. Миколи Березовського, 7-45

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Озерна, 3-21/5

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38,18,20/33

вул. Перекопська, 40

вул. Плеханова, 4-14/2

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Романа Шухевича, 3-9

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Республіканська, 1-107

вул. Садківська, 15/20-54

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Софії Русової, 9-72А

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

вул. Чумацький Шлях, 125-129

вул. Художня, 28-57/2

вул. Ярослава Мудрого, 8А З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281

просп. Полтавський

туп. Урожайний, 2

вул. Горліса-Горського, 3-10

вул. Проліскова, 9

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

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