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Зеленський підписав закон, що замінює покарання у вигляді штрафу, якщо нема чим заплатити, громадськими роботами

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 150

 

Громадські роботи можна виконувати не більше ніж 4-х години на день, а за заявою засудженого — до 8-ми годин на день

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4081-IX щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Він передбачає заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Під іншим видом покарання мається на увазі залучення правопорушника до громадських робіт.

Боржник зможе виконувати громадські роботи в межах свого міста або області за умови забезпечення транспортування засудженого на відповідний об'єкт та у зворотному напрямку. Окрім того, відповідно до закону, громадські роботи можна виконувати не більше ніж чотири години на день, а за заявою засудженого – до восьми годин на день, але не менше ніж 40 годин на місяць, а неповнолітніми – не більше двох годин на день, але не менше 25 годин на місяць.

Нагадаємо, в Україні змінили правила нарахування субсидій. Згідно з новими правилами, одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» та щомісячні виплати у межах програми «Національний кешбек» не враховуються під час розрахунку середньомісячного доходу для призначення житлових субсидій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: штраф громадські роботи президент Зеленский закон
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