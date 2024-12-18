Зеленський підписав закон, що замінює покарання у вигляді штрафу, якщо нема чим заплатити, громадськими роботами

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Громадські роботи можна виконувати не більше ніж 4-х години на день, а за заявою засудженого — до 8-ми годин на день

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4081-IX щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Він передбачає заміну штрафу іншим видом покарання у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Під іншим видом покарання мається на увазі залучення правопорушника до громадських робіт.

Боржник зможе виконувати громадські роботи в межах свого міста або області за умови забезпечення транспортування засудженого на відповідний об'єкт та у зворотному напрямку. Окрім того, відповідно до закону, громадські роботи можна виконувати не більше ніж чотири години на день, а за заявою засудженого – до восьми годин на день, але не менше ніж 40 годин на місяць, а неповнолітніми – не більше двох годин на день, але не менше 25 годин на місяць.

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