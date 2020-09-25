«Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу – Ревівки

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 1 311 Коментарів: 5

Як депутату заробити гроші на своєму ж окрузі? Неабияким досвідом у цьому може поділилися Денис Терещенко, закріплений (як депутат Кременчуцької міськради) за мікрорайоном Ревівка.





Нещодавно стало відомо, що школа №2, що на Ревівці стала енергонезалежною: на її території встановили дві сонячні електростанції, завдяки «Громадському бюджету». Про цю радісну подію повідомила пресслужба міської ради. Деталі щодо вартості проєкту і про те, хто здійснював роботи, мерія не повідомила. Цікаві подробиці ми дізналися із системи електронних закупівель ProZorro.









Замовником сонячного проєкту, реалізованого за бюджетні кошти, виступив Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області.





17 квітня цього року школа уклала дві угоди з ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог»:

на роботи з будівництва сонячної електростанції на суму 1 027 619,6 грн;

на роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території ЗОШ з підключенням до сонячної мереживної електростанції на суму 387 009 грн.

Обидві закуплі – неконкурентні допорогові (тобто тендер школа не проводила). Примітно, що вони укладені за два дні до набуття чинності змін у Законі України «Про публічні закупівлі» – до зниження так званого порогу закупівель до 200 тисяч гривень (раніше поріг на роботи, коли можна було не проводити тендер, складав 1,5 млн грн). Виходить, керівництво школи дуже поспішало укласти угоду, щоб обійти тендер і не проводити торги. Куди ж поспішали і для кого?





За даними аналітичної системи YouControl, яка агрегує дані державних реєстрів, керівником і засновником (з 30.01.20 р.) компанії «Естеттехнолог» є Терещенко Денис Юрійович – одночасно він депутат Кременчуцької міської ради, і його округ якраз на Ревівці. Фірма, де він є керівником, вказана в його декларації про доходи за 2019 рік. Свого часу депутат дуже активно просував тут голосування за проєкт «Громадського бюджету» – аби він виграв фінансування. Проєкт виграв – і от фірма депутата без конкуренції отримала бюджетне замовлення в цілому на понад 1,4 млн грн.





Це далеко не єдиний бюджетний підряд будівельної фірми депутата. У цілому в 2020 році кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) уклали угод з його фірмою на суму 6 млн 547 тис грн. Поточна сума договорів (за рахунок укладених раніше угод) складає до 7 млн 417 тис грн. Примітно, що майже всі бюджетні підряди фірми ревівського депутата Терещенка – тут же, на близькій йому Ревівці. Виняток складають лише дві закупівлі із 20: будівництво пішохідних доріжок в районі бульвара АвтоКрАЗівський.





А в цілому – депутат, який іменує себе «барином народу» прямо-таки власноруч облаштовує Ревівку «як для себе». За бюджетні кошти.





Доробок фірми Дениса Терещенка за 2020 р.

Лот Організатор Ціна за одиницю Дата публікації процедури Роботи з будівництва сонячної мережевої електростанції для автономного (резервного) живлення основної будівлі навчального закладу та електроустановок харчоблоку для Кременчуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 66 в м. Кременчуці Полтавської області Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 41281069 1 027 619,60 17.04.2020

Роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території Кременчуцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області з підключенням до сонячної мережевої електростанції з облаштуванням розподільчого блоку за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 66 в м. Кременчуці Полтавської області. Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 41281069 387 009,40 17.04.2020 Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в районі зупинок громадського транспорту «Школа» по вул. Богдана Хмельницького в м. Кременчуці Комунальне підприємство «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради | 03338136 492 783,08 17.04.2020 Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Комплексний благоустрій території в районі будівлі №19 по вул. Кооперативній в м.Кременчуці (нове будівництво)» Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 04057617 121 277,50 16.04.2020 Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція сходів та пішохідної доріжки від 3-го Хорольського тупика до бульвару Автокразівського в районі житлового будинку №73 А в м. Кременчуці» Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 04057617 64 623,48 16.04.2020 Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Комплексний благоустрій скверу «Західний» по вул. Юрія Кондратюка в м. Кременчуці» Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 04057617 138 912,74 16.04.2020 Будівництво пішохідної доріжки від бульвару Автокразівського між житловими будинками №33 та №35 до підпірної стінки в районі житлового будинку №15 по пров. Сорочинському в м. Кременчуці Комунальне виробниче підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 04057617 1 292 291,25 16.04.2020 Роботи з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт вулиці Пугачова в м. Кременчуці» КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» | 03332033 263 598,47 15.04.2020 Роботи з «Реконструкції туалету першого поверху КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області за адресою вул. Б.Хмельницького,66, в м. Кременчуці Полтавської обл.» Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 41281069 487 104,89 10.04.2020 Виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 26217671 69 093,76 09.04.2020 Виконання частини робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в мікрорайоні №13 у м. Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 53 092,48 08.04.2020 Здійснення авторського нагляду за виконанням частини робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 «Магазин» (у місто), «Ревівка» (у місто), «Магазин» (з міста) у м. Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 3 000,00 26.03.2020 Виконання частини робіт по об'єкту:«Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 «Магазин» (у місто), «Ревівка» (у місто), «Магазин» (з міста) у м.Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 347 010,11 26.03.2020 Виконання частини робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків №18 та №22 по вул. Юрія Кондратюка з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 393 171,53 26.03.2020 Здійснення авторського нагляду за виконанням частини робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків №18 та №22 по вул. Юрія Кондратюка з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 2 012,69 26.03.2020 Реконструкція приміщення пральні з улаштуванням теплогенераторної з мережами забезпечення теплопостачання ДНЗ №14 по вул. Юрія Кондратюка, 12 в м. Кременчуці ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ №14 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 24827974 406 420,80 17.03.2020 газопостачання теплогенераторної дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 по вул. Юрія Кондратюка, 12 в м. Кременчуці ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД /ЯСЛА-САДОК/ №14 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 24827974 755 816,40 17.03.2020

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проекту «Реконструкція туалету першого поверху КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області» Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 41281069 80 866,08 16.03.2020 Виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту:«Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 «Магазин» (у місто), «Ревівка» (у місто), «Магазин» (з міста) у м.Кременчук» ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03365860 76 228,46 06.03.2020 Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи робочого проекту «Будівництво сонячної мереживої електростанції для автономного (резервного живлення основної будівлі та електроустановок харчоблоку КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області» Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - позашкільний навчальний заклад» №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області | 41281069 85 369,32 04.03.2020





За даними bi.prozorro.org





Примітно й те, що усі без винятку підряди кременчуцькі замовники віддали фірмі ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» на допорогових неконкурентних закупівлях – тобто без тендерів – за період з 4.03.20 року по 17.03.20 року. 17 число (за два дні перед зниженням порогів, коли торги стали обов’язковими від суми 200 тис грн) було врожайним для депутата: фірма у цей день отримала й третій підряд – на капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в районі зупинок громадського транспорту «Школа» по вул. Богдана Хмельницького в м. Кременчуці.





Із виступів Дениса Терещенка під час сесій міської ради ми неодноразово чули, як він вболівав за фінансування зупинок на Ревівці, туалету у школі №2, облаштування скверу «Західний» у мікрорайоні та глобальний проєкт з сонячними батареями. Виходить, вболівав не лише як депутат, а як підприємець, котрий може на цьому заробити.

Як юній фірмі депутата вдалося отримати такий кредит довіри від кременчуцьких замовників, не вигравши при цьому жодного тендеру? Про це ми хотіли спитати в Дениса Терещенка. Та його телефон не відповідає: редакція надасть право на коментар депутату, якщо він побажає висловитися.





Відповідно до декларації Дениса Терещенка, за 2019 рік він заробив усього 2095 грн у компанії «Естеттехнолог». Сподіваємося, що вдалий 2020 рік відобразиться і на декларації депутата, він сплатить податки із грошей, зароблених на бюджетних підрядах. Бо інакше як платникам податків довіряти йому бюджетні кошти? Денис Терещенко знову балотується в депутати.









Довідка: ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» має вік менше 2 років. Статутний капітал – 500 грн. Кількість видів діяльності вражаюча – їх аж 30 (усі будівельні). Зареєстрована фірма у Києві, на вулиці Ярославів Вал, будинок 13/2Б. У 2018 році її бенефіціарним власником була фірма «Тайкун Ап», потім – кременчужанин Лампіка Руслан Юрійович. А з 30.01.20 – Терещенко Денис Юрійович. У 2019 році бюджетні замовники уклали з «Естеттехнолог» угод на 1,5 млн грн. Справи фірми раптом різко пішли вгору, коли її очолив депутат.