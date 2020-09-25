Частина Полтавщини потрапила до «жовтої» зони адаптивного карантину

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Частина території Полтавщини потрапила до «жовтої» зони адаптивного карантину. Мова йде про два міста – Полтава і Миргород – і сім районів – Диканський, Котелевський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський і Шишацький. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС на своєму засіданні 24 вересня, повідомляє Полтавська ОДА.





У «жовтій» зоні встановлені такі обмеження:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;

на вході до закладів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів, контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події.

Крім того, зберігаються обмеження «зеленої» зони:

перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

moz.gov.ua





Нове епідемічне зонування почне діяти з понеділка, 28 вересня.





На інфографіці – розподіл на зони адаптивного карантину по Україні