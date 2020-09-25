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Кременчук, Споживач

Не доводьте до потопу: кременчужан просять завершити ремонти опалення у квартирах до 1 жовтня

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 497 Коментарів: 1

  

«Житлорембудсервіс» почне випробовувати мережі опалення під тиском, про що повідомляє споживачів. Людей просять: не забудьте відкрити крани на батареях

Керуюча компанія ТОВ «Житлорембудсервіс», яка обслуговує житлові будинки Автозаводського району, просить споживачів завершити роботи на квартирних мережах центрального опалення до 1 жовтня. А також оглянути та пересвідчитися: чи герметично приєднані труби та батареї.

 

Компанія попереджає: починаються роботи постановки мереж центрального опалення житлових будинків під робочий тиск. Отже, якщо не завершити роботи на квартирних мережах – буде потоп. Не герметичне приєднання може зірвати під тиском. Проте, що буває, якщо знехтувати проханнями комунальників - у матеріалі за посиланням.


До кременчужан із будинку на вул. Пугачова, 29 разом з опаленням прийшов великий потоп


У разі виявлення негерметичності мереж центрального опалення в квартирі, підвальному приміщенні, технічному поверсі та інших місцях споживачів просять звертатися на цілодобову аварійно-диспечерську службу керуючої компанії ТОВ «Житлорембудсервіс» за номерами:  

  • 067-400-80-67;
  • 75-61-50;
  • 75-61-55.

Споживачів також просять звернути увагу на самовільно встановлену перед приладами опалення запірну арматуру (крани). Ці крани слід відкрити, інакше теплоносій не циркулюватиме, і в сусідніх квартирах будуть холодні батареї.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Житлорембудсервіс потоп опалення опалювальний сезон
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

35
oni:
Сьогодні, 12:26

депутаты обувают **** и выворачивают их карманы,

цена отопления от депутатских **** уже выше цены на электроэнергию, по счётчику за прошлый сезон больше, чем за позапрошлый, чудемный бизнес у депутатов, 

**** голосуют ...


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