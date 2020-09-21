«Барин народа» из ОПЗЖ пошел служить «Батьківщині»

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Депутат Денис Терещенко идет на выборы в Кременчугский горсовет четвертым номером в списке ВО «Батьківщина».





До этого депутат Терещенко четыре года ( с 2015-го) был членом фракции «Опозиційний блок» (ОБ) в горсовете – в настоящее время она переименована в «Опозиційну платформу за життя» (ОПЗЖ). В 2020 году Терещенко заявил о выходе из фракции ОПЗЖ. В настоящее время его статус, как депутат горсовета, – «внефракционный» и «беспартийный».



Но четыре года в ОБ/ОПЗЖ – это четыре года в ОБ/ОПЗЖ. А с Партией регионов, преобразовавшейся сперва в ОБ, а потом в ОПЗЖ, у депутата Терещенко ещё более давние связи – ещё с тех пор, когда кременчугскими регионалами руководил Николай Черныш.



Формально Партия регионов/ОБ/ОПЗЖ – непримиримые идеологические противники «Батьківщини». А фактически, для кременчугских руководителей «Батьківщини» это никакого значения не имеет. Так что говорить об идеологических партиях в Кременчуге не приходится.



Кстати, у гостя из ОПЗЖ депутата Терещенко в списке «Батьківщини» четвертый номер, а депутат Таценюк, пять лет возглавляющий фракцию «Батьківщини» в горсовете, идет лишь №13.





P.S. Прозвище «барин народа» депутат Терещенко получил после скандала с рабочими «Полтаваоблэнерго» – во время перепалки рабочие сказали, что он «слуга народа», на что Терещенко ответил, что он «барин народа».



