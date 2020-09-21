«Барин народа» из ОПЗЖ пошел служить «Батьківщині»

Депутат Денис Терещенко идет на выборы в Кременчугский горсовет четвертым номером в списке ВО «Батьківщина».
До этого депутат Терещенко четыре года ( с 2015-го) был членом фракции «Опозиційний блок» (ОБ) в горсовете – в настоящее время она переименована в «Опозиційну платформу за життя» (ОПЗЖ). В 2020 году Терещенко заявил о выходе из фракции ОПЗЖ. В настоящее время его статус, как депутат горсовета, – «внефракционный» и «беспартийный».
Но четыре года в ОБ/ОПЗЖ – это четыре года в ОБ/ОПЗЖ. А с Партией регионов, преобразовавшейся сперва в ОБ, а потом в ОПЗЖ, у депутата Терещенко ещё более давние связи – ещё с тех пор, когда кременчугскими регионалами руководил Николай Черныш.
Формально Партия регионов/ОБ/ОПЗЖ – непримиримые идеологические противники «Батьківщини». А фактически, для кременчугских руководителей «Батьківщини» это никакого значения не имеет. Так что говорить об идеологических партиях в Кременчуге не приходится.
Кстати, у гостя из ОПЗЖ депутата Терещенко в списке «Батьківщини» четвертый номер, а депутат Таценюк, пять лет возглавляющий фракцию «Батьківщини» в горсовете, идет лишь №13.
P.S. Прозвище «барин народа» депутат Терещенко получил после скандала с рабочими «Полтаваоблэнерго» – во время перепалки рабочие сказали, что он «слуга народа», на что Терещенко ответил, что он «барин народа».
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.