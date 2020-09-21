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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

«Барин народа» из ОПЗЖ пошел служить «Батьківщині»

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 87

 

«Батьківщина» всех принимает

Депутат Денис Терещенко идет на выборы в Кременчугский горсовет четвертым номером в списке ВО «Батьківщина».


До этого депутат Терещенко четыре года ( с 2015-го) был членом фракции «Опозиційний блок» (ОБ) в горсовете – в настоящее время она переименована в «Опозиційну платформу за життя» (ОПЗЖ). В 2020 году Терещенко заявил о выходе из фракции ОПЗЖ. В настоящее время его статус, как депутат горсовета, – «внефракционный» и «беспартийный».


Но четыре года в ОБ/ОПЗЖ – это четыре года в ОБ/ОПЗЖ. А с Партией регионов, преобразовавшейся сперва в ОБ, а потом в ОПЗЖ, у депутата Терещенко ещё более давние связи – ещё с тех пор, когда кременчугскими регионалами руководил Николай Черныш.


Формально Партия регионов/ОБ/ОПЗЖ – непримиримые идеологические противники «Батьківщини». А фактически, для кременчугских руководителей «Батьківщини» это никакого значения не имеет. Так что говорить об идеологических партиях в Кременчуге не приходится.


Кстати, у гостя из ОПЗЖ депутата Терещенко в списке «Батьківщини» четвертый номер, а депутат Таценюк, пять лет возглавляющий фракцию «Батьківщини» в горсовете, идет лишь №13.


P.S. Прозвище «барин народа» депутат Терещенко получил после скандала с рабочими «Полтаваоблэнерго» – во время перепалки рабочие сказали, что он «слуга народа», на что Терещенко ответил, что он «барин народа».


«Я барин народа», - депутат Кременчугского горсовета Денис Терещенко
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат депутат ВО "Батьківщина" Кременчуг
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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