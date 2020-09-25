COVID-19 за добу: +3 565 в Україні, +75 на Полтавщині

Найбільший приріст у Полтаві: 42 нові випадки
В Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на ранок 25 вересня, - повідомляє МОЗ України.
З початку епідемії захворіла 191 671 людина. Померло 3 827 осіб, 85 133 пацієнти одужали.
Провели 2 156 653 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 675 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 5 653 випадки;
- Волинська область — 7 362 випадки;
- Дніпропетровська область — 4 917 випадків;
- Донецька область — 2 851 випадок;
- Житомирська область — 5 403 випадки;
- Закарпатська область — 9 490 випадків;
- Запорізька область — 3 428 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 080 випадків;
- Кіровоградська область — 1 052 випадки;
- м. Київ — 21 045 випадків;
- Київська область — 8 430 випадків;
- Львівська область — 19 465 випадків;
- Луганська область — 894 випадки;
- Миколаївська область — 2 782 випадки;
- Одеська область — 12 470 випадків;
- Полтавська область — 1 752 випадки;
- Рівненська область — 11 774 випадки;
- Сумська область — 3 474 випадки;
- Тернопільська область — 12 579 випадків;
- Харківська область — 16 490 випадків;
- Херсонська область — 954 випадки;
- Хмельницька область — 5 361 випадок;
- Чернівецька область — 13 736 випадків;
- Черкаська область — 3 459 випадків;
- Чернігівська область — 3 770 випадків.
За добу на Полтавщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину в області діагностували 1752 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 880 жителів області, продовжують лікування 837 людей.
Джерело: facebook.com/poltavaoda
Всього зареєстровано 35 летальних випадків, за добу зафіксували смерть у Полтаві.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 759 (42 нові випадки);
- Кременчук – 241 (4 нові випадки);
- Полтавський район – 90 (2 нові випадки);
- Миргород – 73 (3 нові випадки);
- Горішні Плавні – 50;
- Лубни – 49 (6 нових випадків);
- Кременчуцький район – 39;
- Шишацький район – 36 (2 нові випадки);
- Миргородський район – 34 (3 нові випадки);
- Кобеляцький район – 32 (1 новий випадок);
- Диканський район – 29 (1 новий випадок);
- Новосанжарський район – 29 (3 нові випадки);
- Гадяч – 27;
- Зіньківський район – 27;
- Машівський район – 25;
- Хорольський район – 23 (1 новий випадок);
- Котелевський район – 22;
- Лубенський район – 21 (4 нові випадки);
- Гребінківський район – 19;
- Лохвицький район – 18;
- Решетилівський район – 18 (1 новий випадок);
- Глобинський район – 16 (1 новий випадок);
- Пирятинський район – 14;
- Гадяцький район – 12;
- Козельщинський район – 11;
- Чутівський район – 11 (1 новий випадок);
- Оржицький район – 9;
- Карлівський район – 7;
- Великобагачанський район – 6;
- Семенівський район – 3;
- Чорнухинський район – 2.
Міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області віднесли до жовтої зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 28 вересня (понеділок).