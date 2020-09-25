Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: +3 565 в Україні, +75 на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 596

 

Найбільший приріст у Полтаві: 42 нові випадки

В Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на ранок 25 вересня, - повідомляє МОЗ України.


З початку епідемії захворіла 191 671 людина. Померло 3 827 осіб, 85 133 пацієнти одужали.


Провели 2 156 653 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 675 пацієнтів.


COVID-19 у Кременчуці: виявили вісім нових випадків


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 5 653 випадки;
  • Волинська область — 7 362 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4 917 випадків;
  • Донецька область — 2 851 випадок;
  • Житомирська область — 5 403 випадки;
  • Закарпатська область — 9 490 випадків;
  • Запорізька область — 3 428 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 080 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 052 випадки;
  • м. Київ — 21 045 випадків;
  • Київська область — 8 430 випадків;
  • Львівська область — 19 465 випадків;
  • Луганська область — 894 випадки;
  • Миколаївська область — 2 782 випадки;
  • Одеська область — 12 470 випадків;
  • Полтавська область — 1 752 випадки;
  • Рівненська область — 11 774 випадки;
  • Сумська область — 3 474 випадки;
  • Тернопільська область — 12 579 випадків;
  • Харківська область — 16 490 випадків;
  • Херсонська область — 954 випадки;
  • Хмельницька область — 5 361 випадок;
  • Чернівецька область — 13 736 випадків;
  • Черкаська область — 3 459 випадків;
  • Чернігівська область — 3 770 випадків.

За добу на Полтавщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину в області діагностували 1752 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 880 жителів області, продовжують лікування 837 людей.


 

Джерело: facebook.com/poltavaoda


Всього зареєстровано 35 летальних випадків, за добу зафіксували смерть у Полтаві.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 759 (42 нові випадки);
  • Кременчук – 241 (4 нові випадки);
  • Полтавський район – 90 (2 нові випадки);
  • Миргород – 73 (3 нові випадки);
  • Горішні Плавні – 50;
  • Лубни – 49 (6 нових випадків);
  • Кременчуцький район – 39;
  • Шишацький район – 36 (2 нові випадки);
  • Миргородський район – 34 (3 нові випадки);
  • Кобеляцький район – 32 (1 новий випадок);
  • Диканський район – 29 (1 новий випадок);
  • Новосанжарський район – 29 (3 нові випадки);
  • Гадяч – 27;
  • Зіньківський район – 27;
  • Машівський район – 25;
  • Хорольський район – 23 (1 новий випадок);
  • Котелевський район – 22;
  • Лубенський район – 21 (4 нові випадки);
  • Гребінківський район – 19;
  • Лохвицький район – 18;
  • Решетилівський район – 18 (1 новий випадок);
  • Глобинський район – 16 (1 новий випадок);
  • Пирятинський район – 14;
  • Гадяцький район – 12;
  • Козельщинський район – 11;
  • Чутівський район – 11 (1 новий випадок);
  • Оржицький район – 9;
  • Карлівський район – 7;
  • Великобагачанський район – 6;
  • Семенівський район – 3;
  • Чорнухинський район – 2.

Міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області віднесли до жовтої зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 28 вересня (понеділок).


Частина Полтавщини потрапила до «жовтої» зони адаптивного карантину
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус коронавирус
компанія «Інтера Люкс»

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