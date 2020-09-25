COVID-19 за добу: +3 565 в Україні, +75 на Полтавщині

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В Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Така статистика актуальна станом на ранок 25 вересня, - повідомляє МОЗ України.





З початку епідемії захворіла 191 671 людина. Померло 3 827 осіб, 85 133 пацієнти одужали.





Провели 2 156 653 тестування методом ПЛР. За добу одужало 1 675 пацієнтів.









Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 5 653 випадки;

Волинська область — 7 362 випадки;

Дніпропетровська область — 4 917 випадків;

Донецька область — 2 851 випадок;

Житомирська область — 5 403 випадки;

Закарпатська область — 9 490 випадків;

Запорізька область — 3 428 випадків;

Івано-Франківська область — 13 080 випадків;

Кіровоградська область — 1 052 випадки;

м. Київ — 21 045 випадків;

Київська область — 8 430 випадків;

Львівська область — 19 465 випадків;

Луганська область — 894 випадки;

Миколаївська область — 2 782 випадки;

Одеська область — 12 470 випадків;

Полтавська область — 1 752 випадки;

Рівненська область — 11 774 випадки;

Сумська область — 3 474 випадки;

Тернопільська область — 12 579 випадків;

Харківська область — 16 490 випадків;

Херсонська область — 954 випадки;

Хмельницька область — 5 361 випадок;

Чернівецька область — 13 736 випадків;

Черкаська область — 3 459 випадків;

Чернігівська область — 3 770 випадків.

За добу на Полтавщині виявили 75 нових випадків коронавірусу.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину в області діагностували 1752 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 880 жителів області, продовжують лікування 837 людей.





Джерело: facebook.com/poltavaoda





Всього зареєстровано 35 летальних випадків, за добу зафіксували смерть у Полтаві.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 759 (42 нові випадки);

Кременчук – 241 (4 нові випадки);

Полтавський район – 90 (2 нові випадки);

Миргород – 73 (3 нові випадки);

Горішні Плавні – 50;

Лубни – 49 (6 нових випадків);

Кременчуцький район – 39;

Шишацький район – 36 (2 нові випадки);

Миргородський район – 34 (3 нові випадки);

Кобеляцький район – 32 (1 новий випадок);

Диканський район – 29 (1 новий випадок);

Новосанжарський район – 29 (3 нові випадки);

Гадяч – 27;

Зіньківський район – 27;

Машівський район – 25;

Хорольський район – 23 (1 новий випадок);

Котелевський район – 22;

Лубенський район – 21 (4 нові випадки);

Гребінківський район – 19;

Лохвицький район – 18;

Решетилівський район – 18 (1 новий випадок);

Глобинський район – 16 (1 новий випадок);

Пирятинський район – 14;

Гадяцький район – 12;

Козельщинський район – 11;

Чутівський район – 11 (1 новий випадок);

Оржицький район – 9;

Карлівський район – 7;

Великобагачанський район – 6;

Семенівський район – 3;

Чорнухинський район – 2.

Міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області віднесли до жовтої зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 28 вересня (понеділок).



