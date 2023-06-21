Туалетна історія у кременчуцькій гімназії №2: продовження

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Фірма кременчуцького депутата Терещенка отримала новий підряд майже на 100 тис. гривень на ремонт туалету у школі на Ревівці

15 червня 2023 року Кременчуцька гімназія № 2 уклала договір із ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» договір на роботи з реконструкції туалету на 1 поверсі Кременчуцького навчально-виховного комплексу школа–позашкільний заклад № 2 Кременчуцької міськради, розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 66. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних оголошень Prozorro. Ціна договору склала 98 тис. гривень.

Перелік робіт у договорі не вказаний, графік виконання згідно з календарним планом — червень 2023 року.

Таким чином туалетна історія у школі на Ревівці, що триває з 2020 року, продовжується. Нагадаємо, на початку лютого 2023 року гімназія № 2 уклала договір із цим самим ТОВ на роботи з коригування проєктної документації з реконструкції туалету школи. Ціна договору склала 89,9 тис. гривень (згідно з додатковою угодою ціну знизили до 88, 8 тис. гривень).

Тож сума проєктування та власне робіт — майже однакова, при цьому проєктні роботи тривали набагато довше, ніж будівельні.

Депутат Терещенко «виписав» собі новий підряд на туалет у школі на Ревівці

Раніше ми писали про те, що туалетна історія на неконкурентних закупівлях, у яких перемогло ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Так, у 2020 році замовили проєкт за 81,8 тис. грн. У цьому ж році розпочали реконструкцію, у процесі якого ціна договору на роботи зросла у два з половиною рази — із 487 тис. гривень до 1,28 млн гривень.

У 2021 році в закупівлях школи № 2 знову виник той самий туалет на першому поверсі: до договору підряду — уклали додаткові угоди, і в підсумку туалет подорожчав уже до 1,42 млн гривень.

Тож очевидно, що нинішня закупівля на 98 тис. гривень — не остання.

Щодо підрядника — ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», за даними аналітичної системи Youcontrol, зареєстровано у жовтні 2018 року у Києві. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд — 500 гривень. Засновник та керівник підприємства — Денис Юрійович Терещенко.

Денис Терещенко — депутат Кременчуцької міської ради (фракція «Батьківщина»), округ № 7, мікрорайон Ревівка. Саме на Ревівці знаходиться гімназія № 2.

Нагадаємо, що крім освоєння коштів на туалеті у 2-й школі фірма Дениса Терещенка, який вважає себе »барином народу», фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

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Так, серед іншого ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» стала підрядником із встановлення сонячної електростанції у школі № 2 — отримало 2 підряди на 1,02 млн гривень за «громадським бюджетом». Цю справу і досі розслідує поліція Кременчука.

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