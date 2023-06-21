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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвим 35-річного чоловіка

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 99

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Вчора, 20 червня, близько 20.35, у селі Сліпорід-Іванівка Лубенського району, на вулиці Шевченка горів приватний будинок. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Після того, як пожежу загасили, в одній із кімнат будинку рятувальники виявили мертвого 35-річного господаря будинку. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясовує обставини та причини події.

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Автор: Дарія Згура
Теги: смерть пожежа Полтавщина Лубенський район
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