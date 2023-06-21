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У центрі Полтави встановлять пам’ятник Симону Петлюрі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 125

 

Кошти на його встановлення виділять з обласного бюджету

У Полтаві встановлять пам’ятник українському державному, військовому та політичному діючу, Голові Директорії, Головному отаману військ Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Кошти на його встановлення виділять з обласного бюджету.

Про це сьогодні, 21 червня, під час брифінгу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

— У 2021 році провели конкурс, є переможець, міська рада виділила земельну ділянку під встановлення пам’ятника у центрі міста. На липневій сесії виділимо кошти з обласного бюджету на його виготовлення та встановлення — це понад 4 млн грн, — пояснив Олександр Біленький.

На запитання щодо термінів встановлення пам’ятника Симону Петлюрі він не зміг відповісти, пояснивши, що триватиме тендер і визначити конкретні строки складно.

Зазначимо, що Симон Петлюра народився в Полтаві. У 2006 році на будинку колишньої Полтавської духовної семінарії, де він навчався, було встановлено меморіальну дошку. А у 2018 році ще одну меморіальну дошку відкрили на будинку по вулиці Петлюри, 7/22. Переможцем конкурсу на встановлення пам’ятника Симону Петлюрі став скульптор Анатолій Кущ та архітектори Сергій і Михайло Швець-Машкари.

На проєктування та встановлення скульптури Симона Петлюри у Полтаві потрібно 4,9 млн грн. На ці кошти планується провести благоустрій частини скверу та встановлення пам’ятника на вулиці Соборності, 67.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська обласна рада пам’ятник Симон Петлюра Полтава
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