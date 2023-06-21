У центрі Полтави встановлять пам’ятник Симону Петлюрі

У Полтаві встановлять пам’ятник українському державному, військовому та політичному діючу, Голові Директорії, Головному отаману військ Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Кошти на його встановлення виділять з обласного бюджету.
Про це сьогодні, 21 червня, під час брифінгу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
На запитання щодо термінів встановлення пам’ятника Симону Петлюрі він не зміг відповісти, пояснивши, що триватиме тендер і визначити конкретні строки складно.
Зазначимо, що Симон Петлюра народився в Полтаві. У 2006 році на будинку колишньої Полтавської духовної семінарії, де він навчався, було встановлено меморіальну дошку. А у 2018 році ще одну меморіальну дошку відкрили на будинку по вулиці Петлюри, 7/22. Переможцем конкурсу на встановлення пам’ятника Симону Петлюрі став скульптор Анатолій Кущ та архітектори Сергій і Михайло Швець-Машкари.
На проєктування та встановлення скульптури Симона Петлюри у Полтаві потрібно 4,9 млн грн. На ці кошти планується провести благоустрій частини скверу та встановлення пам’ятника на вулиці Соборності, 67.
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