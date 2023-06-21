ДТП за участі поліцейських у Кременчуці: що каже Холондович

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За кермом автомобіля, яке втрапило у резонансне ДТП у Кременчуці 16 червня, був заступник начальника поліції Кременчука — начальник слідчого відділу Євген Шульга.

В автомобілі перебували ще заступники начальників райуправлінь, керівники слідчих відділів з Горішніх Плавнів та Глобиного. Цю інформацію, оприлюднену у ЗМІ, «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

— Так, я можу підтвердити цю інформацію, проте від коментарів утримуюсь. ДТП мало місце, є кримінальне провадження. Справу розслідує Державне бюро розслідувань. На цей час Шульга відсторонений від виконання своїх обов’язків, — сказав Олександр Холондович.

На наше запитання, чи ставалися подібні випадки із його підлеглим та чи були загалом питання до роботи Євгена Шульги, Холондович сказав, що він працює у райвідділі нещодавно, питань до його роботи не виникало. Щодо експертизи на предмет алкогольного сп’яніння Холондович запевнив, що вона проведена, проте її результати невідомі — знову ж таки, розслідуванням займається ДБР.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги зіткнулися автівки — водій автомобіля Audi не надав перевагу в русі Hyundai. Поліцейські їхали в автомобілі Audi. Керівництво поліції Полтавщини призначило службове розслідування, після завершення якого будуть прийняті відповідні рішення щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.

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