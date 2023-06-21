ДТП за участі поліцейських у Кременчуці: що каже Холондович

За кермом автомобіля, яке втрапило у резонансне ДТП у Кременчуці 16 червня, був заступник начальника поліції Кременчука — начальник слідчого відділу Євген Шульга.
В автомобілі перебували ще заступники начальників райуправлінь, керівники слідчих відділів з Горішніх Плавнів та Глобиного. Цю інформацію, оприлюднену у ЗМІ, «Кременчуцькому Телеграфу» підтвердив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.
На наше запитання, чи ставалися подібні випадки із його підлеглим та чи були загалом питання до роботи Євгена Шульги, Холондович сказав, що він працює у райвідділі нещодавно, питань до його роботи не виникало. Щодо експертизи на предмет алкогольного сп’яніння Холондович запевнив, що вона проведена, проте її результати невідомі — знову ж таки, розслідуванням займається ДБР.
Нагадаємо, у ніч на 16 червня на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги зіткнулися автівки — водій автомобіля Audi не надав перевагу в русі Hyundai. Поліцейські їхали в автомобілі Audi. Керівництво поліції Полтавщини призначило службове розслідування, після завершення якого будуть прийняті відповідні рішення щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.
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