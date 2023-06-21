У Градизьку селищний водоканал приєднають до «Полтававодоканалу» — обіцяють зниження тарифів

Два комунальних підприємства територіальних громад планують приєднати до КП «Полтававодоканалу». Це водоканали у Градизьку та Зінькові. Внаслідок цього тарифи на водопостачання та водовідведення у Градизьку мають знизитися, адже наразі вони вищі, ніж у Полтаві.
Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.
За його словами, таке приєднання дозволить покращити надання послуг водопостачання для мешканців цих громад.
За його словами, це укрупнення дозволить не тільки знизити тарифи, а й покращить роботу водоканалів у Градизьку та Зінькові.
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