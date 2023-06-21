У Градизьку селищний водоканал приєднають до «Полтававодоканалу» — обіцяють зниження тарифів

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Таке ж приєднання планують провести для водоканалу Зінькова

Два комунальних підприємства територіальних громад планують приєднати до КП «Полтававодоканалу». Це водоканали у Градизьку та Зінькові. Внаслідок цього тарифи на водопостачання та водовідведення у Градизьку мають знизитися, адже наразі вони вищі, ніж у Полтаві.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

За його словами, таке приєднання дозволить покращити надання послуг водопостачання для мешканців цих громад.

— Якщо громада заможна та може самостійно розв’язувати усі питання з водозабезпеченням, то вона може утримувати власне комунальне підприємство. А якщо незаможна, то це для неї проблема. Обласна рада готова взяти ці проблеми на себе, — пояснив Олександр Біленький.

За його словами, це укрупнення дозволить не тільки знизити тарифи, а й покращить роботу водоканалів у Градизьку та Зінькові.

— Приєднання дасть можливість закупити для них техніку, генератори, впорядкувати отримання дозволів, виділення земельних ділянок тощо. Тепер робота цих підрозділів буде впорядкована, — зазначив голова обласної ради.