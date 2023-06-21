Слуга народу – Полтавщина
Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

У Градизьку селищний водоканал приєднають до «Полтававодоканалу» — обіцяють зниження тарифів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 244

 

Таке ж приєднання планують провести для водоканалу Зінькова

Два комунальних підприємства територіальних громад планують приєднати до КП «Полтававодоканалу». Це водоканали у Градизьку та Зінькові. Внаслідок цього тарифи на водопостачання та водовідведення у Градизьку мають знизитися, адже наразі вони вищі, ніж у Полтаві.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

За його словами, таке приєднання дозволить покращити надання послуг водопостачання для мешканців цих громад.

— Якщо громада заможна та може самостійно розв’язувати усі питання з водозабезпеченням, то вона може утримувати власне комунальне підприємство. А якщо незаможна, то це для неї проблема. Обласна рада готова взяти ці проблеми на себе, — пояснив Олександр Біленький.

За його словами, це укрупнення дозволить не тільки знизити тарифи, а й покращить роботу водоканалів у Градизьку та Зінькові.

— Приєднання дасть можливість закупити для них техніку, генератори, впорядкувати отримання дозволів, виділення земельних ділянок тощо. Тепер робота цих підрозділів буде впорядкована, — зазначив голова обласної ради.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська обласна рада Градизьк водоканал тарифи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх