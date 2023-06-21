Де сьогодні подешевшало автомобільне пальне: ціни на заправках Полтавщини 21 червня

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У середу, 21 червня, ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини у порівнянні з понеділком знизилися лише в одній з мереж АЗС. На БРСМ-Нафта бензин А-95 преміум подешевшав на 50 копійок за літр. Вчора у цій мережі ціни на цю марку бензину знизили на 1 грн за літр. А дизельне пальне на БРСМ-Нафта подешевшало на 1 грн за літр.

Нагадаємо, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 21.06.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 46,39 -0,07 -0,154% Бензин А-95 44,56 0,00 0% Бензин А-92 41,94 0,00 0% Дизельне пальне 42,85 -0,11 -0,259% Газ автомобільний 22,23 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 21.06.2023 р.