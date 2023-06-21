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Кременчук, Полтавщина

На дорогах Полтавщини облаштують три комплекси автоматичного зважування в русі WіM

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 313

 

Йдеться про автошляхи Чорнухи — Лубни, Миргород — Хорол, Мала Рублівка — Рунівщина — /М-03/

На Полтавщині облаштують три комплекси автоматичного зважування в русі WіM на дорогах загального користування місцевого значення. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, йдеться про автошляхи Чорнухи — Лубни, Миргород — Хорол, Мала Рублівка — Рунівщина — /М-03/. Розглядають можливість співфінансування з обласного й місцевих бюджетів для облаштування цих комплексів.

Перевантажений великогабаритний транспорт руйнує дорожнє покриття. Щоб не допустити цієї ситуації, на дорогах області проводять моніторинг. Використовують системи автоматичного зважування в русі WіM та пересувні комплекси габаритно-вагового контролю. І зараз є необхідність у розширенні їх мережі.

Крім того, є потреба у збільшенні кількості патрульних екіпажів Держслужби України з безпеки на транспорті, Агентства місцевих доріг та поліції. Дмитро Лунін сповістив, що розглядають питання придбання блокувальних пристроїв на колесо для тимчасового затримання порушників вагового контролю. Профільне управління проаналізує потребу в таких пристроях.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vsim.ua
Теги: дороги вантажівки контроль
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