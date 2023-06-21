Відбулася пряма лінія з пенсійних питань для вимушено переміщених осіб

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6 червня в Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві відбулася пряма лінія з пенсійних питань для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На запитання додзвонювачів відповіла заступниця начальника управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг — начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Людмила Грєбєннікова.

— Куди я можу звернутися, щоб з’ясувати питання щодо перерахунку моєї пенсії?

— Ви можете особисто або письмово звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду у своєму районі. До листа необхідно додати копії паспорта та ідентифікаційного коду. Також ви можете скористатися послугою вебпорталу Пенсійного фонду України

— Моєму чоловікові 21 січня виповнилося 60 років. 27 січня ми подали пакет документів на призначення пенсії, після чого йому нарахували пенсію в розмірі 2060 грн. Але в нас виникли затримки з перевірками довідок про зарплату до 2000 року. Ми всі довідки надали в першому ж пакеті документів. Але жодна не була направлена на перевірку й не врахувалася при призначенні пенсії. Ми добилися, щоб їх врахували й пенсію перерахували, сума зросла до 3137 грн.

Але перерахунок зробили з 1 травня, а не з 22 січня, після настання права на пенсію. При цьому розбіжностей у відомостях про зарплату після перевірки не виявили. Також йому не врахували до стажу роки навчання, хоча диплом про освіту ми подавали. Як нам добитися, щоб перерахунок зробили з 22 січня й повернули кошти?

— Дійсно, у вас є право на вибір розрахунку заробітку: можна взяти будь-які 60 місяців до 01.07.2000 та з 01.07.2000, а можна взяти лише з липня 2000 року. Ви використали перший варіант. Але довідки про зарплату справді підлягають перевірці. Якщо за результатами перевірки буде підтверджено правильність сум, зазначених у довідці, то вашому чоловікові мають перерахувати пенсію з моменту настання права на неї, тобто з 22 січня.

Водночас під час війни Пенсійному фонду важче перевіряти документи: може бути відсутня посадова особа або самі документи. Тому рекомендуємо вам звернутися до обласного Пенсійного фонду для роз’яснення ситуації.

— 9 вересня минулого року мені виповнилося 60 років. Я в Харкові подав документи на призначення пенсії. У лютому отримав пенсію за січень. Звернувся за два місяці до дня народження. Щоправда, була проблема з трудовою книжкою: не було печатки на першій сторінці. Через це виникла затримка з призначенням пенсії. Чи можуть мені зробити перерахунок і повернути кошти за вересень — грудень?

— Людина має право звернутися за призначенням пенсії в тримісячний термін після настання права на неї. У вашому випадку право настало з 10 вересня. Втім, якщо наявні не всі документи й без цих документів неможливо призначити пенсію, то особі повідомляється про це. І в разі усунення недоліків протягом трьох місяців пенсія призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до 01.01.2004 є трудова книжка. Якщо вона мала такі неточності, як ви зазначили, то це порушення інструкції ведення трудових книжок. Через відсутність печатки вона може бути навіть визнана недійсною, бо печатка — це основний реквізит на титульній сторінці. І це справді є серйозною причиною, чому могли не призначити пенсію з 10 вересня: стаж потрібно було підтвердити. І якщо ви доносили документи довше, ніж протягом трьох місяців, то до попередньої дати призначення пенсії повернутися вже неможливо.

(Водночас 15 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 20.03.2023 № 2981-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з ним у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення для осіб, що проживають чи проживали на території, на якій ведуться або велися бойові дії, та/або на тимчасово окупованій території й зверталися за призначенням пенсії під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення, пенсія призначається: за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Це відбувається за умови, що строк звернення за призначенням пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року. При цьому, якщо особам, які проживають чи проживали на таких територіях, та яким у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року пенсію призначено з дня звернення, можливе обчислення пенсії з дня досягнення пенсійного віку. Норма не діє для осіб, у яких строк звернення за призначенням пенсії сплив станом на 24 лютого 2022 року).

Тому для розв'язання питання призначення пенсії з 10.09.2022 рекомендуємо звернутися із заявою до органів Пенсійного фонду, у тому числі до Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області.

— Я на пенсії, але ще працюю. Якщо я звільнюся після року роботи, мені щось виплатять?

— Для того, щоб вам у майбутньому зробили перерахунок пенсії як пенсіонеру, який працює, необхідно відпрацювати два роки після призначення пенсії або щоб після призначення (перерахунку) пенсії пройшло не менше ніж два роки (якщо відпрацьовано менше ніж два роки).

— Я переселенець. Не отримую виплати й пенсію. Як мені з’ясувати, у чому справа?

— Для того, щоб отримувати виплати, на які мають право внутрішньо переміщені особи, та пенсію, вам потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа в органах соціального захисту за місцем нинішнього проживання та отримати відповідну довідку. А вже потім звертатися до органів Пенсійного фонду за призначенням (поновлення виплати) пенсії.

— Моєму брату 60 років. Він працював у Ризі, Латвія. Нам потрібно звідти отримати довідки про його стаж. Як їх подавати до Пенсійного фонду: в електронному чи паперовому вигляді? Але нам сказали, що заяву на їх отримання потрібно писати російською.

— Наразі законодавство не змінилося й ми працюємо з країнами Балтії, використовуючи російську мову. Стаж до 01.01.1991 на території Латвії буде врахований при призначенні пенсії в Україні, якщо в Латвії не призначена пенсія з урахуванням цього стажу.

— Як наразі з питанням виплати заборгованості пенсій переселенцям? У мене є заборгованість з виплати за 2018 рік за п’ять місяців, і до цього часу мені її не виплатили. І чоловікові теж.

— Ці кошти виплачуються поступово, тому додатково звертатися з цього питання до органів Пенсійного фонду не потрібно. Виплачується ця заборгованість після надходження коштів з державного бюджету.

— Мені пенсія не виплачувалась за грудень 2018 року та за січень 2019 року. З лютого 2019-го після звернення виплату поновили, але борг за два місяці, попри рішення суду, дотепер не виплачено. Коли наша держава в особі Пенсійного фонду виконає рішення суду та виплатить мені борг в сумі 9360 грн? Що ви мені порадите зробити, щоб отримати кошти?

— Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набули законної сили, проводяться отримувачам за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на відповідну мету, коштом державного бюджету України на відповідний рік.

— Стаття 46 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. Ця норма довгий час не розповсюджувалася на переселенців, їм виплата пенсії поновлювалася з поточної дати. А кошти за минулі періоди були замороженими. Чи продовжує діяти таке обмеження, чи є ще заборгованості по таких справах?

— Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 (чинна наразі) орган, що здійснює соціальні виплати, призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява внутрішньо переміщеної особи. Суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165 пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, що набрали законної сили, проводяться отримувачам за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду України на відповідну мету, за коштом державного бюджету України на відповідний рік.

— Чи почали робити звичайні пенсійні посвідчення для ВПО? Була ухвалена відповідна постанова КМУ № 325 від 7 квітня 2023 року, однак переселенці скаржилися, що на практиці процедура затягується.

— Так, внутрішньо переміщеним особам органами Пенсійного фонду України на виконання рішення уряду наразі виготовляються звичайні пенсійні посвідчення.

— Раніше ВПО отримували пенсію тільки через Ощадбанк. Чи продовжує діяти така норма?

— Так, така норма продовжує діяти й зараз. При цьому виплата пенсій особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування й потребують постійної сторонньої допомоги, за їхньою письмовою заявою можуть здійснюватися акціонерним товариством «Укрпошта».

— Як відбувається верифікація переселенців у Пенсійному фонді? Чи потрібно її проходити під час воєнного стану? Що відбувається, якщо верифікацію не пройдено?

— Особливої верифікації для внутрішньо переміщених осіб немає. Існує загальний порядок подання документів для призначення пенсії та обов’язок пенсіонерів повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни особистих даних (зміна паспортних даних, у тому числі місця проживання). У разі виявлення невідповідності в персональних даних пенсіонер запрошується для надання відповідних документів.

— Я ВПО з Херсонської області, міста Скадовська. Перебуваю зараз у Києві. Отримую пенсію по інвалідності, я інвалід III групи. У червні мені виповнюється 60 років. Коли та куди я повинна подавати заяву для призначення пенсії? Але моя трудова книжка залишилась у Скадовську і я не можу її забрати.

— Немає значення, де ви знаходитеся, ви можете подати документи до будь-якого органу Пенсійного фонду, де ви проживаєте. Щоб перевірити право виходу на пенсію за віком, ви можете звернутися до найближчого відділу обслуговування громадян у місті Києві. У вашому випадку у вас є можливість перейти з одного виду пенсії на інший. Але ви маєте враховувати, що значення має не лише пенсійний вік, а й наявність достатньої кількості страхового стажу. У 2023 році для виходу на пенсію необхідно мати 30 років стажу.

Щодо трудової книжки, то основним документом при призначенні пенсії є саме вона. Але якщо у вашій попередній пенсійній справі, коли вам призначали пенсію по інвалідності, буде достатньо страхового стажу, то відсутність трудової не стане перешкодою для призначення пенсії за віком. Але все одно вам краще звернутися до органів ПФУ, щоб фахівці переглянули вашу справу й змогли пояснити вашу ситуацію детальніше.

— Моє підприємство зараз у простої. Працівникам буде зараховуватися страховий стаж?

— Якщо виплачується офіційно мінімальна заробітна плата (6700 грн), то до стажу зараховується повний місяць. Оскільки для зарахування одного місяця страхового стажу необхідно, щоб був сплачений мінімальний внесок, який обчислюється від мінімальної заробітної плати.

— Якщо втрачено пенсійне посвідчення, що потрібно, щоб отримати нове?

— Вам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду у відділ обслуговування громадян та подати заяву для виготовлення нового посвідчення. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та фото. Оголошення про втрату пенсійного посвідчення в газету подавати не потрібно.

Пряма лінія проведена за підтримки Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП)