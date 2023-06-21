Слуга народу – Полтавщина
Де в Кременчуці безкоштовно зробити КТ
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук

У Кременчука може з'явитися ще одне місто-партнер, цього разу з Іспанії — Доностія-Сан-Себастьян

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 428

 

Сьогодні, 21 червня, голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький зустрівся із мером іспанського міста Доностія-Сан-Себастьян паном Енеко Гоя та представниками міської ради. Зустріч відбулася в рамках проєкту «Мости довіри», який реалізується Радою європейських муніципалітетів і регіонів спільно з Асоціацією міст України за підтримки Програми «ULEAD з Європою». Представники обох міст підготували меморандум про співпраці й можливо невдовзі Кременчук та Сан-Себастьян стануть містами-партнерами.

 

Під час зустрічі з представниками місцевої влади Сан-Себастьяна презентували Кременчук та показали фільм про руйнування, яких зазнало наше місто від влучань російських ракет.

— Протягом виступу також обговорили проєкти, над якими можемо спільно попрацювати. Вони стосуються створення теплових хабів, покращення системи водоочищення. Також запропонував співпрацю і в сферах: освіти, культури, спорту та охорони здоров‘я.
Іспанці запевнили у підтримці України загалом та, зокрема, Кременчука в боротьбі проти російської агресії.

Ми дійшли згоди підготувати меморандум про співпрацю між нашими містами. Маємо надію, що невдовзі Кременчук та Сан-Себастьян стануть містами-партнерами, — написав Віталій Малецький на своїй сторінці у соцмережах. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Іспанія Доностія-Сан-Себастьян
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх