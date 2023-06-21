У Кременчука може з'явитися ще одне місто-партнер, цього разу з Іспанії — Доностія-Сан-Себастьян

Сьогодні, 21 червня, голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький зустрівся із мером іспанського міста Доностія-Сан-Себастьян паном Енеко Гоя та представниками міської ради. Зустріч відбулася в рамках проєкту «Мости довіри», який реалізується Радою європейських муніципалітетів і регіонів спільно з Асоціацією міст України за підтримки Програми «ULEAD з Європою». Представники обох міст підготували меморандум про співпраці й можливо невдовзі Кременчук та Сан-Себастьян стануть містами-партнерами.
Під час зустрічі з представниками місцевої влади Сан-Себастьяна презентували Кременчук та показали фільм про руйнування, яких зазнало наше місто від влучань російських ракет.
— Протягом виступу також обговорили проєкти, над якими можемо спільно попрацювати. Вони стосуються створення теплових хабів, покращення системи водоочищення. Також запропонував співпрацю і в сферах: освіти, культури, спорту та охорони здоров‘я.
Іспанці запевнили у підтримці України загалом та, зокрема, Кременчука в боротьбі проти російської агресії.
Ми дійшли згоди підготувати меморандум про співпрацю між нашими містами. Маємо надію, що невдовзі Кременчук та Сан-Себастьян стануть містами-партнерами, — написав Віталій Малецький на своїй сторінці у соцмережах.
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