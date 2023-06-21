У Полтаві 36-річна жінка у парку побила дівчину і плюнула на чоловіка

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20 червня у Полтаві місцева мешканка грубо порушувала громадський порядок в Павленківському парку, ображаючи людей. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Підрозділ дізнання відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених полтавкою.

Під час моніторингу соціальних мереж працівниками відділу поліції №1 натрапили на відеозапис, на якому жінка словесно ображає людей у парку та поводить себе агресивно, намагаючись вдарити їх. Як видно з відео, жінка обзивала компанію дівчат нецензурною лайкою, бо їй не сподобалося, як вони на неї подивилися, потім вдарила одну з них. Коли дівчат почав захищати чоловік, вона на нього плюнула.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика.