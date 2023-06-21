У Полтаві 36-річна жінка у парку побила дівчину і плюнула на чоловіка

20 червня у Полтаві місцева мешканка грубо порушувала громадський порядок в Павленківському парку, ображаючи людей. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
Підрозділ дізнання відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом хуліганських дій, вчинених полтавкою.
Під час моніторингу соціальних мереж працівниками відділу поліції №1 натрапили на відеозапис, на якому жінка словесно ображає людей у парку та поводить себе агресивно, намагаючись вдарити їх. Як видно з відео, жінка обзивала компанію дівчат нецензурною лайкою, бо їй не сподобалося, як вони на неї подивилися, потім вдарила одну з них. Коли дівчат почав захищати чоловік, вона на нього плюнула.
Відео 18+, присутня ненормативна лексика.
Поліція встановила особу правопорушниці. Нею виявилась 36-річна місцева мешканка. Наразі підрозділ дізнання поліції проводить слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру.
За даним фактом підрозділ дізнання, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство.
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