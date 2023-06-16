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У центрі Кременчука поліцейський потрапив у ДТП: його госпіталізували (доповнено, уточнено)

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 2 093 Коментарів: 2

Призначили службове розслідування

Ранкова ДТП на перехресті вулиці Ігоря Сердюка та Перемоги.

Два автомобілі зіткнулися близько 4.00. За інформацією пресофіцера Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко, обох водіїв госпіталізували. Також повідомляється, що перекритий рух транспорту від вулиці Перемоги у бік готелю «Кремінь». Подробиці будуть відомі пізніше.

Додано:

Як повідомила Патрульна поліція Кременчука, автопригода сталася сьогодні, близько 2.00 на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Перемоги.

Водій автомобіля Audi не надав перевагу в русі Hyundai, внаслідок чого сталося зіткнення.

Додано 10.10:

Як повідомила нашому виданню директорка Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування Оксана Корлякова, госпіталізували лиш одного постраждалого в нічному ДТП, іншим двом надали амбулаторну допомогу. У госпіталізованого травми середньої тяжкості. 

 

 

Додано 10.30:

Редакції відомо, що учасниками нічного ДТП в Кременчуці були правоохоронці з високими посадами.

Додано 10.45:

Як повідомили у пресслужбі поліції, за попередньою версією слідства, за кермом Audi був 29-річний поліцейський Кременчуцького райуправління, а Hyundai керував 46-річний місцевий мешканець.

Унаслідок ДТП водій автомобіля Hyundai та 28-річний пасажир Audi отримали незначні травми. Водія Audi госпіталізували. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

За даним фактом керівництвом поліції Полтавщини призначено службове розслідування, після завершення якого будуть прийняті відповідні рішення щодо притягнення винних до юридичної відповідальності.

На період службового розслідування, поліцейського, який перебував за кермом автомобіля Audi, відсторонено від виконання службових обов’язків.

 

Доповнено 10.46:

Як стало відомо Кременчуцькому Телеграфу з власних джерел, учасниками нічного ДТП в Кременчуці були правоохоронці з високими посадами. Зокрема, т.в.о. заступник начальника Кременчуцького райуправління поліції, в.о. начальника слідчого відділу Горішніх Плавнів.


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Автор: Віктор Крук
Теги: ДТП Кременчук постраждалі
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Коментарі: 2

251
БРАТ:
Сьогодні, 10:12

патрульна поліція наголошує....

 

а що робили водії о 2ій годині ночі в центрі міста?!

а комендантська голина- а пох...

 

 

а что, так мооожно била?!


3 0
410
shoni1970:
Сьогодні, 10:58

Мусора-не люди. (А. Аваков)


2 0

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