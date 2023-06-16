На ремонти у Кременчуцькій лікарні планового лікування планують виділити майже 7,7 млн грн

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На ремонти у Кременчуцькій міській лікарні планового лікування планують виділити майже 7,7 млн гривень. Рішення про внесення змін до програми «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства „Кременчуцька міська лікарня планового лікування“ Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023 рік» ухвалили депутати Кременчуцької міської ради 9 червня.

За 1 300 000 гривень проведуть поточний ремонт укриття № 62172, що знаходиться в будівлі поліклініки лікарні за адресою: проспект Полтавський, буд. 40. Щоб привести приміщення укриття у відповідний стан, власними силами коштом медзакладу виконали малярно-штукатурні роботи (вапняне та масляне фарбування поверхонь стель, стін, підлог тощо). При цьому, необхідно завершити поточний ремонт укриття, а саме виконати роботи:

по заміні систем водопостачання, каналізації й опалення, ремонт яких не здійснювався понад 30 років;

по приведенню в належний технічний стан комунікацій та інженерних мереж, інженерного обладнання, систем життєзабезпечення;

капітальний ремонт приміщень.

Також проведуть капітальний ремонт системи вентиляції з технічним переоснащенням в укритті № 62172 за 988 750 гривень.

47 000 гривень піде на оплату робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації та проходження державної експертизи розробленої кошторисної документації (для об’єктів класу наслідків СС1).

Крім того, для поточного ремонту вхідної групи кардіологічного корпусу (зовнішні сходи, вхідний майданчик, пандус), яка знаходиться в аварійному стані, необхідно 195 000 гривень.

Наразі виникла нагальна потреба у проведені капітального ремонту хірургічного відділення лікарні та операційного блоку. Ремонт цих приміщень розпочався ще у 2017 році, коли лікарня була у підпорядкуванні Кременчуцької районної державної адміністрації. Але через брак коштів у районному бюджеті ремонтні роботи не завершили. На проведення актуалізації проєктно-кошторисної документації, її експертизи та виконання самих ремонтних робіт піде 4 950 000 гривень.

Для розташування парового стерилізатора ГП-560, який лікарня отримала у 2022 році як благодійну допомогу від БФ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», виникла необхідність у проведені поточного ремонту в приміщенні пральні. Очікувана вартість ремонтних робіт становить 198 000 гривень.