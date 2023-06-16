Стало відомо чи залишиться пам'ятник матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці

Рішення обговорювали на засіданні комісії з увічнення пам’яті і перейменування міських об’єктів Кременчука
14 червня у Кременчуці на засіданні комісії з увічнення пам’яті і перейменування міських об’єктів Кременчука порушили питання про пам'ятник матросам Дніпровської флотилії.
Начальник Управління культури і туризму Ірина Вологодська зауважила, що пам'ятник внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. Тому на нього не поширюється Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Це означає, що цей пам'ятник не потрапляє під процес деколонізації й залишається на правобережній частині Кременчука.
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