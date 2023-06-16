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Стало відомо чи залишиться пам'ятник матросам Дніпровської флотилії у Кременчуці

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 709 Коментарів: 1

 

Рішення обговорювали на засіданні комісії з увічнення пам’яті і перейменування міських об’єктів Кременчука 

14 червня у Кременчуці на засіданні комісії з увічнення пам’яті і перейменування міських об’єктів Кременчука порушили питання про пам'ятник матросам Дніпровської флотилії. 

Начальник Управління культури і туризму Ірина Вологодська зауважила, що пам'ятник внесений у державний реєстр пам'яток монументального мистецтва. Тому на нього не поширюється Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Це означає, що цей пам'ятник не потрапляє під процес деколонізації й залишається на правобережній частині Кременчука. 

Хто нам окупант – Денікін чи матроси? Це треба вирішити, перш ніж знести пам’ятник матросам у Кременчуці
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Автор: Альона Душенко
Теги: памятник деколонізація матросы
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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 08:05

Вологодская не прикидывайся полной дурой! Сьезди поживи на оккупированных территориях с кончеными потомками твоих конченых матросов. Может быть дойдёт...Больше ста лет прошло а свинокaцапские рожи всё те же...Или делаешь вид что не в курсе из каких конченых кацaпских свинособак была сформировпна флотилия? Чем они тут занимались и за какие "заслуги" были расформированы? Причем принудительно ?


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