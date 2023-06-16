18 червня у Кременчуці відбудеться захід Indian dances «Магія в кожному русі»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 63

Індійські танці заворожують своєю грацією та таємничістю, це завжди позитивні емоції, заряд радості та бадьорості, можливість відчувати, проживати та насолоджуватися

18 червня о 12.00 бібліотека-філія № 1 запрошує шанувальників індійської культури на Indian dances «Магія в кожному русі».

Теплом своєї українсько-індійської душі зігріють всіх присутніх чарівні дівчата зі студії індійського танцю «Натья Ратна» та артстудія східного танцю «Хабібі». У яскравому вбранні різних штатів східної країни вони представлять неповторні танцювальні номери.

Солістка колективу, призерка Всеукраїнських фестивалів індійського танцю Надія Олексієнко розповість про свою унікальну колекцію індійських національних прикрас та проведе порівняльну характеристику між культурою України та Індії.

На гостей чекає добірка пізнавальної інформації на тематичній книжковій виставці, де будуть представлені цікаві та яскраві сучасні видання про Індію, для чарівних жінок учасниці колективу проведуть невеликий майстер-клас з пластики індійського танцю.

А ще вони дадуть кілька корисних порад тим, хто бажає зробити розпис хною на руках (мехенді).

— Запрошуємо доторкнутися до культури Індії, зануритися в атмосферу магії індійського танцю, насолодитися красою творчості, щастя, радості та натхнення. Нові емоції та відчуття — все це ви знайдете у нас, — закликають бібліотекарі.

Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки під час воєнного стану за адресою: просп. Лесі Українки, 13.

Найближче укриття: просп. Лесі Українки, 33.

Довідки: провідна бібліотекарка відділу соціокультурної діяльності Аліна Василевська, 098 791 0213



