Президента прохають присвоїти звання Героя України загиблим воїнам з Кременчука

Випускнику Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Миколі Харченку просять присвоїти державну відзнаку Герой України. Петицію можна підтримати ТУТ.

— Звертаємося з проханням долучитися до голосування нашого вихованця, дитини-сироти, Харченка Миколи. Микола виріс без матері, навчався в школі-інтернаті. Його життя було дуже коротким і складним, але він завжди був на позитиві. Микола любив життя, мав плани на майбутнє, мріяв одружитися та мати дітей, завжди піклувався про своїх рідних.

З перших днів повномасштабного вторгнення Микола вступив до ТрО, а 13 липня 2022 року поповнив ряди добровольців ЗСУ і за власної ініціативи, цілеспрямовано пішов боронити Батьківщину. Цілих 9 місяців Микола провів в найгарячіших точках на передовій, де воював у складі 32 — Окремого Стрілецького Батальйону 3 рота, 3 взвод, 1 відділення (позивний «Вересень»).

Останнє своє бойове завдання він виконував поблизу с. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області де і віддав своє життя 13 квітня 2023 року за нашу спільну перемогу. Микола із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом.

Він віддав найцінніше, що мав — своє життя, — йдеться у петиції.