Президента прохають присвоїти звання Героя України загиблим воїнам з Кременчука

На сайті Президента України оприлюднили ще кілька петицій про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) загиблим військовим з Кременчуччини.
Військовослужбовець Національної гвардії, майор Пугач Ігор Олександрович. Петицію подала дружина Олена Пугач.
Днями її подала дружина колишня загиблого кременчужанина Олена Пугач. Її можна підписати ТУТ.
Випускнику Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Миколі Харченку просять присвоїти державну відзнаку Герой України. Петицію можна підтримати ТУТ.
— Звертаємося з проханням долучитися до голосування нашого вихованця, дитини-сироти, Харченка Миколи. Микола виріс без матері, навчався в школі-інтернаті. Його життя було дуже коротким і складним, але він завжди був на позитиві. Микола любив життя, мав плани на майбутнє, мріяв одружитися та мати дітей, завжди піклувався про своїх рідних.
З перших днів повномасштабного вторгнення Микола вступив до ТрО, а 13 липня 2022 року поповнив ряди добровольців ЗСУ і за власної ініціативи, цілеспрямовано пішов боронити Батьківщину. Цілих 9 місяців Микола провів в найгарячіших точках на передовій, де воював у складі 32 — Окремого Стрілецького Батальйону 3 рота, 3 взвод, 1 відділення (позивний «Вересень»).
Останнє своє бойове завдання він виконував поблизу с. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області де і віддав своє життя 13 квітня 2023 року за нашу спільну перемогу. Микола із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом.
Він віддав найцінніше, що мав — своє життя, — йдеться у петиції.
Нагадаємо, що на сайті Офісу президента розміщено кілька петицій з прохання надавати звання Героя України мешканцям Кременчуцького району. Підтримати петиції можна нижче за посиланням.
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