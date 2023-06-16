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Президента прохають присвоїти звання Героя України загиблим воїнам з Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 405

 

Підписати петиції можна на сайті Президента України 

На сайті Президента України оприлюднили ще кілька петицій про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) загиблим військовим з Кременчуччини. 

Військовослужбовець Національної гвардії, майор Пугач Ігор Олександрович. Петицію подала дружина Олена Пугач. 

Днями її подала дружина колишня загиблого кременчужанина Олена Пугач. Її можна підписати ТУТ

— 28 червня 2022 року підрозділ, очолюваний майором Пугачем, виконував розвідку боєм біля села Дементіївка, Дергачівського району, Харківської області. У ході запеклої сутички його бійці знищили близько взводу живої сили противника, танк, три БМП і два бронетранспортери, один з яких на особистому рахунку майора. Вже потім з’ясувалося, що, окрім кадирівців, проти нацгвардійців там діяли підрозділи морської піхоти 200 спеціальної бригади рф. Гвардійці під командуванням Пугача буквально розметали противника. Вороги відкотилися, але відповіли потужним артилерійським обстрілом. Декілька ворожих снарядів влучили прямо у місце розташування групи нацгвардійців, забравши життя декількох наших захисників. Майор Пугач отримав тяжку вибухову травму, несумісну з життям, від якої помер на місці, — йдеться у петиції. 
 

Випускнику Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Миколі Харченку просять присвоїти державну відзнаку Герой України. Петицію можна підтримати ТУТ

— Звертаємося з проханням долучитися до голосування нашого вихованця, дитини-сироти, Харченка Миколи. Микола виріс без матері, навчався в школі-інтернаті. Його життя було дуже коротким і складним, але він завжди був на позитиві. Микола любив життя, мав плани на майбутнє, мріяв одружитися та мати дітей, завжди піклувався про своїх рідних.

З перших днів повномасштабного вторгнення Микола вступив до ТрО, а 13 липня 2022 року поповнив ряди добровольців ЗСУ і за власної ініціативи, цілеспрямовано пішов боронити Батьківщину. Цілих 9 місяців Микола провів в найгарячіших точках на передовій, де воював у складі 32 — Окремого Стрілецького Батальйону 3 рота, 3 взвод, 1 відділення (позивний «Вересень»).

Останнє своє бойове завдання він виконував поблизу с. Діброва, Сєвєродонецького району Луганської області де і віддав своє життя 13 квітня 2023 року за нашу спільну перемогу. Микола із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Я пишаюся ним, його незламністю духу, сміливістю та патріотизмом.
Він віддав найцінніше, що мав — своє життя, — йдеться у петиції.

Нагадаємо, що на сайті Офісу президента розміщено кілька петицій з прохання надавати звання Героя України мешканцям Кременчуцького району. Підтримати петиції можна нижче за посиланням.

Створили петицію щодо посмертного присвоєння звання Героя України кременчужанину Ігорю Турмію
Збирають підписи, щоб присвоїти звання Героя України трьом воїнам з Кременчуччини 
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Автор: Альона Душенко
Теги: петиція Герой України воїни світла війна
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