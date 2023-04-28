Збирають підписи, щоб присвоїти звання Героя України трьом воїнам з Кременчуччини

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 519

На сайті Президента України зареєстрували електронні петиції про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовим з Кременчуцького району. Для того, щоб глава держави розглянув цю петицію, необхідно, аби її підписали 25 000 громадян.

У 2022 році Артем Березнюк пішов добровольцем в ряди батальйону «Вовки Да Вінчі» куди йдуть лише сміливі та рішучі люди. Служив солдатом, стрільцем-снайпером у військовій частині А-4123, 67 окрема механізована бригада 1-шого батальйону «Вовки Да Вінчі».

Зі своєю бригадою обороняв ту саму «дорогу життя» під Бахмутом – вона там єдина. Тримали її півтора місяця. Перед цим був у смт Дробишеве на Лиманському напрямку, після чого направили на Бахмут. Він щиро хвилювався за побратимів, боровся до останнього. Але, на жаль, виконуючи бойове завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут, унаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 мм, отримав поранення, несумісні з життям.

Підписати петицію можна ТУТ за посиланням.

Антон Липов - солдат 81 десанто-штурмової бригади. Загинув кременчужанин 29 березня в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Білогорівка, Луганської області.

23 березня Антон востаннє зателефонував своєму синові:

- Мені треба виїжджати на завдання, через чотири дні зателефоную. З 23 березня мій батько та ще його три побратими зафіксували позицію.У них було завдання затримати максимально довше страшні дії агресора. 25 березня мого батька записали в 500. З 25.03.2023 його побратими, які не поїхали на це завдання просили у керівництва підняти дрон, але відповідь чули відмову. 28 березня керівництво вирішили підняти дрон, з ціллю забрати тіла. Коли вони підняли дрон, вони побачили, що вони ще живі. Наступного дня, 29 березня, окоп мого батька почали розстрілювати з СПГ та влучили в окоп. Мій батько загинув 29.03.2023 отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи. Він пожертвував собою заради перемоги у боротьбі за нашу свободу, - мовиться у петиції.

Підписати петицію можна ТУТ.

Юрій Забара - військовослужбовець, заступнику командира 7 групи 7 роти 3 загону СП ВЧ А4030. Навчався в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка з 2014 до 2018 року. Отримавши диплом вчителя початкових класів, прийшов працювати до Горбівського НВК Градизької селищної ради. 9 березня 2022 року він добровільно пішов захищати Батьківщину від загарбників. Майже рік у складі 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Юрій чинив опір рашистській орді. Останнє своє бойове завдання він виконував поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області де і віддав своє життя 27.02.2023 року за нашу спільну Перемогу.

Підписати петицію можна ТУТ за посиланням.

Також збирають підписи на присвоєння звання військовому Антону Зайцю. Старший лейтенант, заступник командира 34 батальйону 57 ОМПБР в.ч. А439 загинув внаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Боєць загинув від пострілу ворожого снайпера. Він отримав вогнепальне крізне кульове поранення голови під час виконання бойового завдання пов’язаного із захистом Батьківщини. Петицію можна підписати ТУТ.

Нагадаємо, зараз на сайті Президента України збирають підписи про присвоєння посмертно звання Героя України Віталію Кабачку та Ігорю Турмію.