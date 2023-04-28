У Міноборони пояснили різницю в цінах на закупівлю продуктів харчування у порівнянні з ГУР

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 226

В українських медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю харчових продуктів для Збройних Сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міноборони, яке придбало ті ж продукти значно дешевше.

Як заявили в Міністерстві оборони України, ця інформація подається некоректно.

Порівнюються категорично не тотожні речі, адже для порівняння взято звіти про закупівлю продуктів для харчування окремої військової частини ГУР МОУ за місцем її постійної дислокації у Києві. А для харчового забезпечення ЗСУ Міноборони закуповується комплексна послуга з організації харчування за Каталогом продуктів. Ціни у Каталогу враховують логістику, у тому числі й доставку до районів ведення бойових дій.

Як пояснюють в Міноборони, послуга з організації харчування - це по суті формат «їжа «ходить» за військовослужбовцем». Ціна такої послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 до 144,06 грн на добу.

До того, як правило, особовий склад Головного управління розвідки Міноборони під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим же принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

В Міністерстві оборони зауважують, що продовжують пошук рішень щодо забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування військовослужбовців ЗСУ. Зокрема, у квітні керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж «АТБ-Маркет», «ВАРУС», «КОЛО», «АШАН», «СІЛЬПО» (Fozzy Group) з метою долучити цих рітейлерів до процесу організації та безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців.

Представники мереж заявили, що при тих вимогах, що існують по забезпеченню логістики продуктів (гарантування їх доставлення до військових частин при їх постійній передислокації), це є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначеній ціні послуги з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно з Каталогом (137,04-144,06 грн). За словами рітейлерів, вони надто низькі.

Пресслужба Міноборони наголошує, що для Збройних Сил України не закуповуються окремо продукти, а ціна у договорах враховує приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених ними місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому — 28 лютого.

Детально з ними можна ознайомитись за посиланням.