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Топ новина, Кременчук, Війна

Вночі кременчужани чули вибухи: влучань на території області не зафіксовано

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 167 Коментарів: 1

 

В Умані ракета влучила в багатоповерхівку (на фото)

У ніч на 28 квітня кременчужани чули вибухи.

Тривога тривала понад три години з 2.56 до 6.13.
О 4.09 кременчужани почули вибухи. О 4.13 мер  Кременчука Віталій Малецький опублікував застереження про небезпеку та попросив зберігати інформаційну тишу.

Як о 8.34 повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, влучань на території області не зафіксовано. 

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, близько 4.00 російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь».

Внаслідок нічної атаки:

  • в Умані, Черкаської області російська ракета влучила в багатоповерхівку: 4 людини загинуло, 17 травмовано
    «Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі», повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
  • Дніпро зруйновано приватний будинок: загинули 31-річна жінка і 2-річна дівчинка
    3 людей отримали поранення, повідомили в ОВА. Горить будівельна база.
  • Українка, Київська область уламки ракети впали на багатоповерхівку: постраждала дитина
    Її доправили у лікарню. Пошкоджені квартири на 5 та 6 поверхах.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна тривога прильоти вибухи Умань Дніпро
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Коментарі: 1

1 009
evil:
Сьогодні, 09:29

Лично мне уже очень хочется чтобы по пяти городам параши (москва, петербург, новосибирск, ростов и самара) нанесли бомбовые удары полностью аналогичные бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки во время второй мировой войны. Конченая ублюдочная русня уже с лихвой заслужила превращения перечисленных городов в безжизненную радиоактивную пустыню. Уровень ненависти к русне такой , что хочется чтобы эти города были сожжены вместе с их конченым населением. Не жалко никого из них. Все они причастносны к руснявому нацизму.


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