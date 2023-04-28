Вночі кременчужани чули вибухи: влучань на території області не зафіксовано

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 167 Коментарів: 1

В Умані ракета влучила в багатоповерхівку (на фото)

У ніч на 28 квітня кременчужани чули вибухи.

Тривога тривала понад три години — з 2.56 до 6.13.

О 4.09 кременчужани почули вибухи. О 4.13 мер Кременчука Віталій Малецький опублікував застереження про небезпеку та попросив зберігати інформаційну тишу.

Як о 8.34 повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, влучань на території області не зафіксовано.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, близько 4.00 російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь».

Внаслідок нічної атаки: