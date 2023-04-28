Попрощалися з військовим з Кременчуччини Євгенієм Шевченком, який загинув на Донеччині

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Вчора, 27 квітня, у Горішніх Плавнях попрощалися із солдатом Збройних Сил України Євгенієм Шевченком. Прощання із загиблим на російсько-українській війні відбулося на військовому меморіалі «Їхні імена будуть жити вічно».

Євгеній Юрійович Шевченко народився 15 серпня 1998 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 11 класів загальноосвітньої школи №1 вступив до Вищого професійного гірничого училища, де здобув професію водія великовантажних автомобілів, водія автомобілів категорії В і С, слюсаря-ремонтника. У 2018-2020 рр. проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. У 2017-2022 рр. працював водієм на підприємствах міста. 2 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 22 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання солдат Збройних Сил України Євгеній Шевченко героїчно загинув біля населеного пункту Ямпіль Донецької області.