Створили петицію щодо посмертного присвоєння звання Героя України кременчужанину Ігорю Турмію

7 квітня створили електронну петицію до Президента України щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) кременчужанину молодшому сержанту Ігорю Турмію, позивний «Тур». Потрібно зібрати 25 тис. голосів.
Підписати петицію №22/188740-еп можна за посиланням.
Ігор Турмій загинув 2 квітня 2023 року внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання у Донецькій області, біля села Красногорівка, 22 березня 2023 року.
На початок російського повномасштабного вторгнення чоловік працював у Європі. Приїхав з власної волі захищати Батьківщину. 10 березня 2022 року добровільно пішов у військовий комісаріат. По розпорядку потрапив у 71-шу окрему єгерську бригаду ДШВ.
Гідно і віддано виконував поставлені завдання для захисту Батьківщини та віддав своє життя за Україну.
Ігор Турмій, народився 19 січня 1992 року у Кременчуці. Тут навчався та працював, згодом поїхав працювати за кордон. У Героя залишались дружина, донька 3,5 роки, батьки.
Поховали «Тура» 5 квітня на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.