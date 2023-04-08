Створили петицію щодо посмертного присвоєння звання Героя України кременчужанину Ігорю Турмію

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«Тур» народився у Кременчуці, а щоб захищати Батьківщину, повернувся з Європи

7 квітня створили електронну петицію до Президента України щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) кременчужанину молодшому сержанту Ігорю Турмію, позивний «Тур». Потрібно зібрати 25 тис. голосів.

Підписати петицію №22/188740-еп можна за посиланням.

Ігор Турмій загинув 2 квітня 2023 року внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання у Донецькій області, біля села Красногорівка, 22 березня 2023 року.

На початок російського повномасштабного вторгнення чоловік працював у Європі. Приїхав з власної волі захищати Батьківщину. 10 березня 2022 року добровільно пішов у військовий комісаріат. По розпорядку потрапив у 71-шу окрему єгерську бригаду ДШВ.

Гідно і віддано виконував поставлені завдання для захисту Батьківщини та віддав своє життя за Україну.

Ігор Турмій, народився 19 січня 1992 року у Кременчуці. Тут навчався та працював, згодом поїхав працювати за кордон. У Героя залишались дружина, донька 3,5 роки, батьки.

Поховали «Тура» 5 квітня на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.