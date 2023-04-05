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Кременчук попрощався з воїном Ігорем Турмієм, який 10 днів боровся за життя після важкого поранення

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 368

Поховали захисника України поруч з іншими загиблими військовослужбовцями на Свіштовському цвинтарі

Дружина з матір'ю схилилися над домовиною, в якій лежав їх Ігорчик. Мама загортає біля загиблого захисника згорток, в якому малюнок його трирічної донечки, яка з російсько-української війни чекала свого татка.

Чоловік помер на 10 день після отримання важких травм на передових позиціях у Донецькій області.

Сьогодні, 5 квітня, у Палаці культури Кременчука попрощалися з військовим Ігорем Турмієм. Молодший сержант помер у лікарні після отриманих під час виконання бойового завдання у Донецькій області ран. Прощання відбулося у Палаці культури, де зійшлися рідні, близькі, побратими, колеги та представники міської влади.

 

Ігор Васильович Турмій народився 19 січня 1992 року у Кременчуці. Тут він навчався й працював на Крюківському вагонобудівному заводі, захоплювався спортом й з друзями грав у футбол. Перед початком повномасштабним вторгненням — Ігор працював закордоном. Після того, як дізнався, що росія масовано обстрілює Україну, терміново повернувся додому й взяв зброю до рук, щоб захистити рідних.

Ігор Турмій захищав нашу державу від російської військової агресії практично з перших днів повномасштабного вторгнення росії на територію України. Був молодшим сержантом, електриком-дизелістом 2 загону СП військової частини А-4030.

Помер військовий 2 квітня 2023 року в КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» від тяжкого поранення, яке отримав 22 березня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

 

— Пройшов спеціальні курси спецпідготовки. Він був в одному із підрозділів розвідки. У ході бойового завдання, оснащення нової позиції, був сильний обстріл і він отримав поранення. Це сталось в Донецькій області, далі був направлений у Київський шпиталь. Поранення отримав тяжкі, але серце не витримало, й 2 квітня він помер від множинних ран.

Його дуже поважали та любили. Ігор був спокійним та врівноваженим. Уже було призначення його на командира відділення розвідувального підрозділу, але його немає з нами. Йому назавжди залишиться 31 рік… Велика втрата для нашого міста, родини, всіх нас, — розповів військовий з позивним «Художник».

В Ігоря залишилась мати, дружина та донька, якій всього 3,5 роки.

 

Побратими Ігоря Турмія приїхали прямо з позицій. Їх відпустили, щоб гідно попрощатися з військовим. Військові розповіли, що для них це велика втрата.

— Познайомилися з Ігорем 10 березня, коли призвали нас до війська. Ближче познайомилися, коли безпосередньо почали виконувати завдання на Донеччині. У нього був позивний «Тур». Він Турмій, тому Тур було просто та швидко до нього звертатися, — сказав командир з позивним «Дан».

Ще один побратим з позивним «Цар» додав, що з Ігорем потрапили в одну групу в Кременчуці.

— Хлопець він був серйозний та дорослий. Ми багато чого в нього взяли, адже були менш досвідченими. Він допомагав зібратися, пояснював. Перші виходи були з ним. Він дуже непогано себе показав й думали, що все буде нормально. Адже це був не перший вихід. Але так сталось — війна забирає найкращих. Нас була група 10 осіб — всі були молоді та вмотивовані, не з повісток, а з перших днів прийшли самі. Він приїхав за тридев’ять земель із-за кордону. У перші дні приїхав і сам пішов на війну, — зауважив «Цар».

Побратими додали, що під час обстрілу 8 військових отримали поранення:

— 8 чоловік тоді отримали поранення. Ігор був одним із найтяжчих. Лише вийшли на позиції — й почався артилерійський обстріл. Один ногу втратив, інший — око, а Ігоря немає, — додав командир.

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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