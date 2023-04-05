Чим кременчужанам посипати грядки перед посадкою для гігантського урожаю

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 240

Перегній

Свіжий гній вносити в грядки не можна. Він занадто концентрований для рослин — посіви можуть загинути. Краще почекати кілька років, щоб гній добре перегнив. Посипте перегноєм грядку і рівномірно розподіліть по ділянці граблями, розбиваючи великі шматки. На 1 квадратний метр землі достатньо 7-10 л перегною. Особливо добре удобрювати перегноєм ділянки, де в майбутньому будуть рости огірки, гарбузи і баклажани. Також перегній люблять плодові дерева і ягідні кущі.

Солі

Кухонна сіль проти бур'янів часто використовується як добриво в чистому вигляді. Сіль підвищує врожайність бідних грунтів, відлякує слимаків і кротів від ділянки, захищає овочі від фітофторозу. Також нестача солі в грунті робить овочі більш прісними на смак. Важливо не переборщити з цим добривом, інакше грунт буде занадто засоленим. Сипте не більше маленької жмені солі на квадратний метр землі.

Після посипання полийте ділянку, або посипайте її після дощу. Сіллю можна удобрювати грунт, де будуть рости картопля, морква, буряк і помідори.

Компост

Компостом удобрюють грунт навесні перед посадками. Він робить землю пухкою і поживною, а також приваблює корисних для посівів дощових черв'яків. Органіку розкидають по ділянці, а потім перекопують на глибину 5 см. Вносять його за 3-4 тижні до посадки овочів у відкритий грунт. Удобрювати город краще зрілим компостом віком близько 4 роки, оскільки у свіжому компості занадто багато азоту. Компост корисний для всіх рослин, але його найбільше люблять капуста, зелень, редис, огірки, кабачки.

Посівний календар на квітень-2023: найврожайніші дні

Чим підгодувати троянди навесні для пишного цвітіння

Навесні для пишного цвітіння троянди необхідно підгодовувати добривами, які містять необхідні для рослин поживні речовини. Ось декілька типів добрив, які можна використовувати для троянд навесні: