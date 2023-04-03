Посівний календар на квітень-2023: найврожайніші дні
Сьогодні, 12:31
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Квітень — найвідповідальніший і найбільш плідний місяць у році для дачників. Роботи в цьому місяці дуже багато. І щоб все пройшло вдало, планувати справи в городі рекомендується, зважаючи на посівний календар на квітень
Урожайність дня залежить від місячної фази. Деякі фази місяця вважаються родючими і сприятливими для рослин, а в інші фази рослини стають млявими й слабкими.
Найврожайніші дні: 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25 квітня.
Найгірші для врожаю дні: 1, 6, 15, 19, 21-23, 29 квітня.
Найкращі дні для посадки:
- помідорів - 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
- моркви - 4, 7-9, 18, 25-28 квітня;
- огірків - 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
- солодкого і гострого перцю - 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
- цибулі й часнику - 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 квітня;
- усіх видів капусти - 1, 2, 3, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 квітня;
- баклажанів - 7, 19, 24, 25, 26 квітня;
- редьки й редису - 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 квітня;
- зелені - 6, 7, 24, 25, 26 квітня;
- однорічних квітів - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 30;
- дворічних та багаторічних квітів - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30;
- цибулинних та бульбових квітів - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22.
Автор: Мирослава Українська
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