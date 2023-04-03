Посівний календар на квітень-2023: найврожайніші дні

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 338

Квітень — найвідповідальніший і найбільш плідний місяць у році для дачників. Роботи в цьому місяці дуже багато. І щоб все пройшло вдало, планувати справи в городі рекомендується, зважаючи на посівний календар на квітень