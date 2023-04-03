Кому з кременчужан дозволений виїзд за кордон під час дії воєнного стану

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 561

Під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації виїзд чоловіків за кордон обмежений. Ми дізналися, хто має право покидати Україну під час воєнного стану з 1 квітня?

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація були оголошені 24 лютого 2022 року та продовжений поки до 20 травня 2023 року. Цей термін не остаточний – ближче до цієї дати напевне він буде продовжений на чергові три місяці.

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно виїжджати за кордон, бо вважаються військовозобов'язаними. Проте Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію та Правила перетинання державного кордону громадянами України регулюють можливість для виїзду за кордон деяким категоріям чоловіків ― держслужбовцям, деяким спеціалістам за професією, за станом здоров’я та за сімейним станом.

Протягом 2022−2023 років було внесено кілька змін до законодавства щодо визначення категорій чоловіків, які можуть покинути Україну та умови, за яких це можливо. Зокрема, ввели більш жорсткі правила для виїзду за кордон держслужбовцям.

Загалом 4 категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон без будь-яких перешкод:

чоловіки віком до 18 років та від 60 років;

чоловіки, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави за наявності відповідних позначок у паспорті;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Виїхати за кордон за станом здоров’я можуть:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які це доводять;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією рф проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич першої лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

Виїхати за кордон за професією можуть:

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

Виїхати за кордон чоловіки та жінки держслужбовці можуть тільки за наявності відповідних документів, які дозволяють виїзд за кордон у відрядження: вищі посадовці держави, керівники інших державних органів та їх заступники, народні депутати України та депутати місцевих рад, судді та прокурори, керівники місцевих держадміністрацій та керівники структурних підрозділів держорганів та органів місцевого самоврядування, працівники, які заброньовані на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Виїхати за кордон за сімейним станом можуть чоловіки таких категорій:

Батько, опікун або усиновлювач:

за наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

за наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Чоловік: