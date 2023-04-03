На щиті до Кременчука з Донеччини повернувся військовий Денис Василенко
Сьогодні, 12:00
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Вічна пам'ять та шана загиблому Герою
22 березня на російсько-українській війні загинув солдат з Кременчука Денис Василенко. 34-річний Денис Володимирович Василенко загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області.
Прощання відбудеться завтра 4 квітня:
- об 11.00 відбудеться прощання у Палаці культури;
- 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.
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