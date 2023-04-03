На щиті до Кременчука з Донеччини повернувся військовий Денис Василенко

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 1 151

Вічна пам'ять та шана загиблому Герою

22 березня на російсько-українській війні загинув солдат з Кременчука Денис Василенко. 34-річний Денис Володимирович Василенко загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області. Прощання відбудеться завтра 4 квітня: об 11.00 відбудеться прощання у Палаці культури;

12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

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