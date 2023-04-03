Гривня зміцнює свої позиції: де в Кременчуці вигідніше обмінювати долар, євро та злотий 3 квітня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 348

У понеділок Національний банк України понизив офіційний курс євро у порівнянні з минулою п’ятницею на 4 копійки, а курс злотого не змінив. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валюти у перший день робочого тижня демонструє повну стабільність.

У відділеннях банків у Кременчуці долар США сьогодні зранку купували по 37,10 — 37,65 грн, а продавали по 37,75 — 38,40 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі долара США понизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу не змінився. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку, де за нього дають найбільше (37,65 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений у Приватбанку (37,75 грн за $1). Зауважимо, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявив Індустріалбанк (38,40 грн за $1).

Євро у банках Кременчука сьогодні можна здати по 39,90 — 40,65 грн. Продають євро по 40,90 — 41,50 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі євро не змінився, а мінімальний курс продажу знизився на 9 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати у Полтава-Банку, де найвищий курс (40,65 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Приватбанк (40,90 грн). Найдорожче євро продають в OTP Bank та Укргазбанку (41,50 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука зранку можна було здати по 8,20 — 8,45 грн. А продають злотий по 8,75 — 9,00 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі злотого знизився на 15 копійок, а мінімальний курс продажу також знизився — на 4 копійки.

Найвигідніше злотий можна здати у Полтава-Банку та Креді Агріколь Банку (8,45 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,75 грн). Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Актуальні курси для міста Горішні Плавні:

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022 року). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав на 4 копійки, а курс злотого не змінився.

Курс валют НБУ на 3 .0 4 .2023 року: