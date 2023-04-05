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У «Кременчукводоканалі» пояснили, для чого закуповують лічильники води на 3 млн гривень

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 189

У місті потрібно оснастити лічильниками ще 885 багатоквартирних будинків - аби повністю контролювати різницю між показниками загального лічильника і сумарно квартирних

У Кременчуці потребують оснащення вузлами комерційного обліку 885 багатоквартирних житлових будинків, з них 570 - вже оснащено. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з відповіді КП «Кременчукводоканал» на інформаційний запит редакції. 

Нагадаємо, у березні 2023 року КП «Кременчукводоканал» оголосило тендери на закупівлю  лічильників води (очікувана вартість — 2,7 млн гривень та 606 тис. гривень).

Планують закупити 105 електромагнітних водолічильників з монтажним комплектом та  93 багато- та одноструменевих лічильників.

Кременчукводоканал закуповує лічильники на більш ніж 3 мільйони гривень

Вказану закупівлю, як повідомили на водоканалі, проводять для оснащення вводів холодної води в багатоповерхівках вузлами обліку та для забезпечення обмінного фонду підприємства у разі необхідності їх заміни в житлових будинках та на підприємствах. Одноструменеві та багатоструменеві механічні лічильники води призначаються для забезпечення обмінного фонду підприємства, а електромагнітні лічильники типу ІРЕКL встановлюються на вводах холодної води в підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків.

У відповіді вказано, що встановлення лічильників є вимогою Закону України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», зокрема, оснащення вузлами комерційного обліку будівель, що на день набрання чинності цим Законом були приєднані до зовнішніх інженерних мереж і не були оснащені такими вузлами обліку, оператор (у цьому випадку — «Кременчукводоканал») зобов'язаний здійснити його протягом 24 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні».

Зазначимо, що загальнобудинкові прилади обліку на вводі і є приладом комерційного обліку води у багатоквартирних будинках. Тому показники будинкового лічильника співвідноситимуть із показниками квартирних лічильників — якщо виникає різниця між показниками загального лічильника і сумарно квартирних (наприклад, через витоки у будинкових мережах) — різниця розподіляється між співвласниками житла. Надалі різницю між будинковим приладом обліку та індивідуальними лічильниками у квартирах розподіляють між мешканцями. 

Нагадаємо, у червні 2021 року КП «Кременчукводоканал» заявляв про наміри встановити лічильники у 22 будинках — за добровільною або мовчазною згодою мешканців. 

Кременчукводоканал за три роки планує витратити 650 млн бюджетних гривень на розвиток свого господарства

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: лічильники Кременчукводоканал закупівлі
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