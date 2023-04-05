Соцопитування показало, до яких країн та іноземних лідерів українці ставляться найкраще

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Центр Разумкова також з’ясував ставлення українців до громадян росії

Серед іноземних політичних лідерів українці найкраще ставляться до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, а серед країн — до Польщі. Про це йдеться в результатах опитування Центру Разумкова.

Більшість респондентів висловлюють позивне ставлення до таких іноземних політиків:

експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон (87%),

президент Польщі Анджей Дуда (86%),

президент США Джо Байден (83%),

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (61%),

президент Франції Емманюель Макрон (59,5%),

президент Туреччини Реджеп Ердоган (58%),

прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (51%).

Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца (50%) та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (45%).

Антирейтинг негативного ставлення очолюють путін (97% відповіли, що ставляться до нього негативно), та лукашенко (92%).

Переважає негативне ставлення до прем’єр-міністра Віктора Орбана (60%), ексканцлер Німеччини Ангели Меркель (52%), голови Китаю Сі Цзіньпіна (51%), та експрезидент США Дональда Трампа (49%).

Ставлення до іноземних держав

Серед іноземних країн найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Польщі (94%), Великої Британії (91%), Литви (91%), Естонії (90%), Латвії (90%), Канади (90%), Чехії (88%), США (88%), Нідерландів (86%), Франції (86%), Німеччини (85%), Молдови (82,5%), Словаччини (82,5%), Ізраїлю (75%), Японії (74%), Туреччини (72,5%), Грузії (70%), Румунії (69%), Вірменії (66%), Азербайджану (65%).

Відносна більшість (46%) позитивно ставляться до Індії.

Негативне ставлення найчастіше висловлюється до рф (94%), білорусі (81%), Ірану (73,5%), Китаю (60%), Угорщини (46,5%).

Ставлення до громадян росії

Якщо у квітні 2014 року відносна більшість (45%) українців висловлювала позитивне ставлення до громадян рф, у червні 2017 р. — нейтральне ставлення (42,5%), то за даними останнього опитування, лише 2% респондентів висловлюють до них позитивне ставлення, 77% — негативне, а 14% — нейтральне.

Позитивне ставлення до громадян росії висловлюють по 4% жителів Східного і Південного регіонів, 2% жителів Центрального регіону та 0% жителів Західного регіону. Негативне ставлення — відповідно 70%, 56,5%, 80% і 84%.

Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, позитивне ставлення до громадян Росії висловлюють 0,6%, серед тих, хто спілкується російською — 5%, негативне ставлення — відповідно 82% і 59,5%.

Переважна більшість (97%) респондентів, негативно ставляться до уряду та державної думи росії.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів.



