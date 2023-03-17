Кременчужанам покажуть виставу для дорослих «Мужики не танцюють стриптиз-2»

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 202

На численні прохання глядачів і фанатів театру 11 квітня о 18.00 у Міському палаці культури покажуть виставу для дорослих «Нічна зміна». Ця епатажна комедія режисера Сучасного театру Дмитра Рачковського – довгоочікуване продовження спектаклю «Мужики не танцюють стриптиз». У головній ролі – популярний артист українського кіно Віталій Протасов.

Вас чекає зустріч з улюбленими героями й новими, не менш яскравими, персонажами. Якщо ви готові померти від сміху, ви – наш глядач, – мовиться в анонсі.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість – 200-400 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків у межах міста.