Кременчужанам покажуть виставу для дорослих «Мужики не танцюють стриптиз-2»

На численні прохання глядачів і фанатів театру 11 квітня о 18.00 у Міському палаці культури покажуть виставу для дорослих «Нічна зміна». Ця епатажна комедія режисера Сучасного театру Дмитра Рачковського – довгоочікуване продовження спектаклю «Мужики не танцюють стриптиз». У головній ролі – популярний артист українського кіно Віталій Протасов.
Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість – 200-400 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків у межах міста.
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