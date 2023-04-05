З російського полону повернувся боксер зі Світловодська Володимир Прядко

Чоловік вважався зниклим безвісти з 2 березня 2023 року після артобстрілу в районі села Дубово-Василівка Донецької області
З російського полону повернувся захисник України зі Світловодська Володимир Прядко (1974 року народження). Він був звільнений з неволі 3-го квітня.
Чоловік вважався зниклим безвісти з 2 березня 2023 року після артобстрілу в районі села Дубово-Василівка Донецької області. Нині Володимир Прядко перебуває в госпіталі у Дніпрі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.