З російського полону повернувся боксер зі Світловодська Володимир Прядко

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Чоловік вважався зниклим безвісти з 2 березня 2023 року після артобстрілу в районі села Дубово-Василівка Донецької області

З російського полону повернувся захисник України зі Світловодська Володимир Прядко (1974 року народження). Він був звільнений з неволі 3-го квітня.

Чоловік вважався зниклим безвісти з 2 березня 2023 року після артобстрілу в районі села Дубово-Василівка Донецької області. Нині Володимир Прядко перебуває в госпіталі у Дніпрі.