Кременчукводоканал закуповує лічильники на більш ніж 3 мільйони гривень

«Кременчукводоканал» у березні оголосив про закупівлю будинкових лічильників. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з першим оголошенням, КП планує закупити 105 електромагнітних водолічильників з монтажним комплектом. Очікувана вартість закупівлі — 2,7 млн гривень.
Згідно з другим оголошенням, планується закупити 93 багато- та одноструменевих лічильників. Очікувана вартість закупівлі — 606,3 тис. гривень.
У технічній документації до першого тендеру вказано, що лічильники необхідно придбати для встановлення вузлів обліку холодної води у багатоквартирних будинках.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» написав інформаційний запит до КП «Кременчукводоканал», аби з’ясувати, з якою метою проводиться вказана закупівля, та де саме планують встановити прилади обліку.
«Кременчукводоканал» установить лічильники води у 22 будинках: навіщо
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.