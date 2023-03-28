Кременчукводоканал закуповує лічильники на більш ніж 3 мільйони гривень

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 501

Це лічильники різних типів, які ставитимуть на будинки

«Кременчукводоканал» у березні оголосив про закупівлю будинкових лічильників. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з першим оголошенням, КП планує закупити 105 електромагнітних водолічильників з монтажним комплектом. Очікувана вартість закупівлі — 2,7 млн гривень.

Згідно з другим оголошенням, планується закупити 93 багато- та одноструменевих лічильників. Очікувана вартість закупівлі — 606,3 тис. гривень.

У технічній документації до першого тендеру вказано, що лічильники необхідно придбати для встановлення вузлів обліку холодної води у багатоквартирних будинках.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» написав інформаційний запит до КП «Кременчукводоканал», аби з’ясувати, з якою метою проводиться вказана закупівля, та де саме планують встановити прилади обліку.

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