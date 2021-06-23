«Кременчукводоканал» установить лічильники води у 22 будинках: навіщо

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 696 Коментарів: 1

У подальшому різницю між будинковим приладом обліку та індивідуальними лічильниками у квартирах розподілятимуть між мешканцями

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило про намір встановити вузли комерційного обліку (будинкові лічильники) на вводах холодної води в багатоквартирних будинках. На підприємстві повідомили адреси будинків, де будуть встановлені лічильники, та вартість приладу обліку і робіт, які виконуються коштом водоканалу.

Адреса Вартість встановлення грн. вул. Володимира Великого, буд. 10 24 037,80 вул. Володимира Великого, буд. 30 28 040,46 вул. Володимира Великого, буд. 44 26 998,08 вул. Володимира Великого, буд. 54 29 698,92 вул. Вадима Пугачова, буд. 9 31 128,61 пров. Героїв Бреста, буд. 63 30 776,40 вул. Героїв України, буд. 17 (2 вводи) 48 671,16 вул. Гвардійська, буд. 7 29 375,35 вул. Івана Мазепи, буд. 28 24 981,64 вул. Київська, буд. 58 27 296,02 вул. Київська, буд. 61 23 997,00 наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 84 22 469,20 просп. Лесі Українки, буд. 3 27 977,26 просп. Лесі Українки, буд. 7 27 189,94 вул. Молодіжна, буд. 15 28 559,30 вул. Молодіжна, буд. 17 33 059,96 вул. Молодіжна, буд. 19 28 297,54 вул. Молодіжна, буд. 31 30 547,82 вул. Молодіжна, буд. 33 27 329,08 вул. Переяславська, буд. 40 20 033,30 вул. Родімцева, буд. 3 30 611,3 вул. Троїцька, буд. 40 (2 вводи) 47 250,04

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення мають право або погодитися з тим, що лічильник встановить оператор зовнішніх інженерних мереж («Кременчукводоканал»), або повідомити про намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку у встановленому законодавством порядку.

Якщо споживачі не повідомлять про свій вибір протягом двох місяців з дати отримання повідомлення або самостійно не встановлять будинкові лічильники протягом чотирьох місяців з дати отримання повідомлення від водоканалу, підприємство встановить будинкові лічильники самостійно – за мовчазної згоди.





Відповідь на повідомлення КП «Кременчукводоканал» просить надавати за адресою: 39623, м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, буд. 35А або e-mail: vodakpkvk@gmail.com та тел.: +380674005131.





Що каже закон

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачає, що приладом комерційного обліку води у багатоквартирних будинках є загальнобудинкові прилади обліку на вводі. Показники квартирних лічильників також враховуються. Однак, якщо виникає різниця між показниками загального лічильника і сумарно квартирних (наприклад, через витоки у будинкових мережах) – різниця розподіляється між співвласниками житла. При цьому, за методикою, вона розподіляється нерівномірно: більше платитимуть ті споживачі, які не встановили лічильники у власному житлі.

Встановлення квартирних лічильників – клопіт винятково самих мешканців.

Важливо також розуміти, що за стан будинкових водопровідних мереж відповідає не водоканал, а управитель житла (керуюча компанія чи правління ОСББ). Тож, аби не переплачувати, вимагайте від управителя привести мережі до ладу.



