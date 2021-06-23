«Кременчукводоканал» установить лічильники води у 22 будинках: навіщо

У подальшому різницю між будинковим приладом обліку та індивідуальними лічильниками у квартирах розподілятимуть між мешканцями
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило про намір встановити вузли комерційного обліку (будинкові лічильники) на вводах холодної води в багатоквартирних будинках. На підприємстві повідомили адреси будинків, де будуть встановлені лічильники, та вартість приладу обліку і робіт, які виконуються коштом водоканалу.
|
Адреса
|
Вартість
встановлення грн.
|
вул. Володимира Великого, буд. 10
|
24 037,80
|
вул. Володимира Великого, буд. 30
|
28 040,46
|
вул. Володимира Великого, буд. 44
|
26 998,08
|
вул. Володимира Великого, буд. 54
|
29 698,92
|
вул. Вадима Пугачова, буд. 9
|
31 128,61
|
пров. Героїв Бреста, буд. 63
|
30 776,40
|
вул. Героїв України, буд. 17 (2 вводи)
|
48 671,16
|
вул. Гвардійська, буд. 7
|
29 375,35
|
вул. Івана Мазепи, буд. 28
|
24 981,64
|
вул. Київська, буд. 58
|
27 296,02
|
вул. Київська, буд. 61
|
23 997,00
|
наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 84
|
22 469,20
|
просп. Лесі Українки, буд. 3
|
27 977,26
|
просп. Лесі Українки, буд. 7
|
27 189,94
|
вул. Молодіжна, буд. 15
|
28 559,30
|
вул. Молодіжна, буд. 17
|
33 059,96
|
вул. Молодіжна, буд. 19
|
28 297,54
|
вул. Молодіжна, буд. 31
|
30 547,82
|
вул. Молодіжна, буд. 33
|
27 329,08
|
вул. Переяславська, буд. 40
|
20 033,30
|
вул. Родімцева, буд. 3
|
30 611,3
|
вул. Троїцька, буд. 40 (2 вводи)
|
47 250,04
Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання такого повідомлення мають право або погодитися з тим, що лічильник встановить оператор зовнішніх інженерних мереж («Кременчукводоканал»), або повідомити про намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку у встановленому законодавством порядку.
Якщо споживачі не повідомлять про свій вибір протягом двох місяців з дати отримання повідомлення або самостійно не встановлять будинкові лічильники протягом чотирьох місяців з дати отримання повідомлення від водоканалу, підприємство встановить будинкові лічильники самостійно – за мовчазної згоди.
Відповідь на повідомлення КП «Кременчукводоканал» просить надавати за адресою: 39623, м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, буд. 35А або e-mail: vodakpkvk@gmail.com та тел.: +380674005131.
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачає, що приладом комерційного обліку води у багатоквартирних будинках є загальнобудинкові прилади обліку на вводі. Показники квартирних лічильників також враховуються. Однак, якщо виникає різниця між показниками загального лічильника і сумарно квартирних (наприклад, через витоки у будинкових мережах) – різниця розподіляється між співвласниками житла. При цьому, за методикою, вона розподіляється нерівномірно: більше платитимуть ті споживачі, які не встановили лічильники у власному житлі.
Встановлення квартирних лічильників – клопіт винятково самих мешканців.
Важливо також розуміти, що за стан будинкових водопровідних мереж відповідає не водоканал, а управитель житла (керуюча компанія чи правління ОСББ). Тож, аби не переплачувати, вимагайте від управителя привести мережі до ладу.