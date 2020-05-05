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Кременчук, Споживач

Кременчужани поки що не платитимуть за сусідську воду: новацію відклали через карантин

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 831 Коментарів: 1

 

За воду споживачі платитимуть, як і раніше: або за квартирним лічильником, або за нормою (якщо лічильника немає)

КП «Кременчукводоканал» не впроваджуватиме з першого травня облік води у багатоквартирних за показниками будинкових лічильників, як анонсувалося раніше. Про це «Телеграфу» повідомила комерційний директор підприємства Алла Ганус. Передбачалося, що законодавчі новації, у тому числі нову методику розподілу комунальних послуг, застосують з першого травня, проте цей термін уряд відклав через карантин.


Тепер усі нововведення запрацюють через 5 місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. Тобто фактично новації відклали на невизначений термін, бо кінцева дата завершення карантину наразі невідома, зазначає Алла Ганус.


Раніше, відповідно до Закону про ЖКП, співвласникам багатоквартирних будинків давався рік (до 1 травня 2020 року) на те, щоб визначитися з моделлю договірних відносин. Без цього неможливе укладення нових договорів, а відповідно – і застосування нової методики. Для тих, хто не визначився, мали запрацювати «за замовчуванням» індивідуальні договори. 


Через карантин відкладаються і додаткові платежі водоканалу – абонплата та внески за будинкові лічильники.


Абонплата та плата за лічильники: які суми кременчужани платитимуть водоканалу додатково


Як ми повідомляли раніше, нова методика розподілу компослуг (зокрема, обсягу спожитої води) передбачає, що на споживачів, які не мають лічильників у квартирах, поділять усю різницю між показниками комерційного (будинкового) лічильника і суми розподільних (квартирних) лічильників. Тож у підсумку такі абоненти із травня мали заплатити за всю «зайву» воду, яка витікає крізь діряві труби у підвалі. Або за сусідів: якщо у квартирі зареєстрований один, фактично живе п’ятеро, а приладів обліку немає.


«Кременчукводоканал» попереджає: не маєш лічильника води у квартирі – плати у 2-3 рази більше


Проте поки що все залишиться, як і було: ті, хто має квартирні лічильники, платитимуть за їх показниками; ті, хто не має лічильників – за нормою, встановленою виконкомом. Те саме стосується і обліку гарячої води.


Нагадаємо, норма споживання води у Кременчуці складає 10,5 куб м на одну людину, із них 3,15 куб м – на гарячу воду і 7,35 куб м – на холодну. Це значно вище за встановлені соціальні нормативи, які враховуються при призначенні субсидій (2,6 куб м холодної води та 1,6 гарячої).


Мер Малецький «повісив» на кременчужан бюджетні борги за різницю норм споживання води


Оскільки норми завищені, варто обзавестися квартирними лічильниками, не очікуючи введення нової методики розподілу послуг, яка ще більше вдарить по кишені.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: 5.ua
Теги: вода лічильник Кременчукводоканал

Коментарі: 1

915
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 10:48

19 грн в месяц абонплаты, не дофига ли водоканал хочет? По сути эти деньги будут идти на проверку счетчиков, якобы бессплатно, но мы то знаем эти схемы, через 4 года сборов бабла они отменят это и счетчики опять за деньги нужно будет проверять, а денежку уже заплатили.


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