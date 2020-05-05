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У Кременчуці нетверезий водій «влетів» у паркан

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 131

 

Крім цього «букету» правопорушень водій ще й не мав посвідчення

Вчора увечері, 5 травня, патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Макаренка. На місці перебував водій авто Fiat Regata, який пояснив, що при виникненні небезпеки не вжив заходів та в'їхав у паркан приватного будинку. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Під час встановлення обставин та спілкування із 35-річним керманичем, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат – 1,61‰, що у 8 разів перевищує допустиму норму.


На водія-порушника складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), ч.1 ст.130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), а також винесено постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка немає при собі відповідних документів).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ДТП забор пьяный водитель

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