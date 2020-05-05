Covid-19: за добу в Україні виявили 366 випадків, на Полтавщині - 4

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По області хворих побільшало у Кременчуці, в Полтаві та в Кобеляцькому районі

Сьогодні вранці, 5 травня, в Україні зафіксували 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 316 летальних, 1 875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків, - інформує МОЗ України.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 454 випадки;

Волинська область — 343 випадки;

Дніпропетровська область — 478 випадків;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 448 випадків;

Закарпатська область — 546 випадків;

Запорізька область — 287 випадків;

Івано-Франківська область — 1015 випадків;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1583 випадки;

Київська область — 866 випадків;

Львівська область — 514 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 469 випадків;

Полтавська область — 231 випадок;

Рівненська область — 779 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 923 випадки;

Харківська область — 377 випадків;

Херсонська область — 142 випадки;

Хмельницька область — 119 випадків;

Чернівецька область — 1948 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.





У Полтавській області хворих побільшало на 4. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, два нові випадки коронавірусу виявили у Кременчуці, по одному в Полтаві та в Кобеляцькому районі. Загалом на Полтавщині 231 випадок Covid-19.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 85 (нових випадків – 2);

Полтава – 38 (1 новий випадок);

Кременчуцький район – 28;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 12;

Кобеляцький район – 11 (1 новий випадок);

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;

Лубни – 3;

Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом 187 жителів області хворіють на COVID-19. За добу одужали 10 людей, загалом вилікувалися від коронавірусу вже 36 мешканців Полтавщини.



