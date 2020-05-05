Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12697
Кременчук85
Хворі:
Україна10506
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна1875
Кременчук10
Померло:
Україна316
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Covid-19: за добу в Україні виявили 366 випадків, на Полтавщині - 4

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 114

 

По області хворих побільшало у Кременчуці, в Полтаві та в Кобеляцькому районі

Сьогодні вранці, 5 травня, в Україні зафіксували 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 316 летальних, 1 875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 454 випадки;
  • Волинська область — 343 випадки;
  • Дніпропетровська область — 478 випадків;
  • Донецька область — 83 випадки;
  • Житомирська область — 448 випадків;
  • Закарпатська область — 546 випадків;
  • Запорізька область — 287 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1015 випадків;
  • Кіровоградська область — 401 випадок;
  • м. Київ — 1583 випадки;
  • Київська область — 866 випадків;
  • Львівська область — 514 випадків;
  • Луганська область — 38 випадків;
  • Миколаївська область — 163 випадки;
  • Одеська область — 469 випадків;
  • Полтавська область — 231 випадок;
  • Рівненська область — 779 випадків;
  • Сумська область — 112 випадків;
  • Тернопільська область — 923 випадки;
  • Харківська область — 377 випадків;
  • Херсонська область — 142 випадки;
  • Хмельницька область — 119 випадків;
  • Чернівецька область — 1948 випадків;
  • Черкаська область — 314 випадків;
  • Чернігівська область — 64 випадки.


У Полтавській області хворих побільшало на 4. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, два нові випадки коронавірусу виявили у Кременчуці, по одному в Полтаві та в Кобеляцькому районі. Загалом на Полтавщині 231 випадок Covid-19.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 85 (нових випадків – 2);
  • Полтава – 38 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 28;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Кобеляцький район – 11 (1 новий випадок);
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
  • Лубни – 3;
  • Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом 187 жителів області хворіють на COVID-19. За добу одужали 10 людей, загалом вилікувалися від коронавірусу вже 36 мешканців Полтавщини.


 

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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