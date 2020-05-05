Covid-19: за добу в Україні виявили 366 випадків, на Полтавщині - 4

По області хворих побільшало у Кременчуці, в Полтаві та в Кобеляцькому районі
Сьогодні вранці, 5 травня, в Україні зафіксували 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 316 летальних, 1 875 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 366 нових випадків, - інформує МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 454 випадки;
- Волинська область — 343 випадки;
- Дніпропетровська область — 478 випадків;
- Донецька область — 83 випадки;
- Житомирська область — 448 випадків;
- Закарпатська область — 546 випадків;
- Запорізька область — 287 випадків;
- Івано-Франківська область — 1015 випадків;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1583 випадки;
- Київська область — 866 випадків;
- Львівська область — 514 випадків;
- Луганська область — 38 випадків;
- Миколаївська область — 163 випадки;
- Одеська область — 469 випадків;
- Полтавська область — 231 випадок;
- Рівненська область — 779 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 923 випадки;
- Харківська область — 377 випадків;
- Херсонська область — 142 випадки;
- Хмельницька область — 119 випадків;
- Чернівецька область — 1948 випадків;
- Черкаська область — 314 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
У Полтавській області хворих побільшало на 4. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, два нові випадки коронавірусу виявили у Кременчуці, по одному в Полтаві та в Кобеляцькому районі. Загалом на Полтавщині 231 випадок Covid-19.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 85 (нових випадків – 2);
- Полтава – 38 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 28;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 12;
- Кобеляцький район – 11 (1 новий випадок);
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 3;
- Лубни – 3;
- Пирятинський, Оржицький і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Загалом 187 жителів області хворіють на COVID-19. За добу одужали 10 людей, загалом вилікувалися від коронавірусу вже 36 мешканців Полтавщини.