Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12697
Кременчук85
Хворі:
Україна10506
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна1875
Кременчук10
Померло:
Україна316
Кременчук2
Топ новина, Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці закривають ЦРЛ: що робити пацієнтам, які лікуються чи обстежуються там (додано)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 2 617 Коментарів: 6

 

Таке рішення ухвалила 4 травня комісія з обласного Департаменту охорони здоров'я через те, що у Кременчуці 43 хворих на коронавірусну хворобу з 85 пов'язані з цим медичним закладом

У Кременчуці закривають Центральну районну лікарню. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.


Станом на ранок 5 травня у нашому місті налічують 85 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, і 43 із них пов'язані з ЦРЛ – це медичні працівники, члени їх сімей та контактні особи. У зв'язку з таким розповсюдженням інфекції Кременчуцька міська рада звернулася до Полтавської ОДА. Учора, 4 травня, приїжджала комісія з обласного Департаменту охорони здоров'я, яка ухвалила рішення про закриття Центральної районної лікарні на деконтамінацію (або іншими словами, знезараження).


Коронавірус підтвердився у завідуючого відділенням ЦРЛ, який до 28 квітня ще працював у медзакладі


Пацієнтів, які там перебувають, за станом здоров'я або випишуть додому на амбулаторне лікування, або переведуть у медзаклади Кременчука на стаціонарне лікування, якщо стан їхнього здоров'я цього вимагає.


Зокрема, вагітні жінки, які знаходяться на обліку у жіночій консультації ЦРЛ, мають звернутися до лікарів-гінекологів медичних установ Кременчука. За словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, вагітні повинні з документами прийти безпосередньо до завідувачів жіночих консультацій Кременчука, їм будуть проводити й планові обстеження, і необхідну діагностику (ультразвуковий скринінг проведуть безоплатно), і приймуть пологи у перинатальних центрах нашого міста.


У ЦРЛ проведуть повну дезінфекцію усіх приміщень, вона якийсь час не працюватиме, поки не одужають медичні працівники, які там працюють, і поки лікарня не буде повністю знезаражена.


Додано:


Мер Малецький звернувся до громадян, які лікувалися чи консультувалися у медиків ЦРЛ (або контактували з пацієнтами) у період орієнтовно з 14 квітня до сьогодні, аби вони повідомили про це своїх сімейних лікарів (а ті направлять людей на ПЛР-дослідження), а також слідкували за своїм здоров'ям та за необхідності одразу звертатися до медиків, якщо виникатимуть симптоми, схожі на COVID-19.

5
Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦРБ закрытие пациенты коронавірус коронавирус дезинфекция

Коментарі: 6

33
Yaroslav:
Сьогодні, 11:20

верное решение,поддерживаю!


8 8
158
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 11:39

Неудивительно...столько заболевших с этой црб!


4 8
22
sem:
Сьогодні, 11:51

Давно пора!!!


3 9
324
Fedyaev_D:
Сьогодні, 12:25

Да и фасадик бы подправить.


2 1
37
Vikulsija:
Сьогодні, 12:30

Мне вот интересно, а почему всех медиков из "Кременчугской" не отправили на тестирование? и скорую?
Тут боты кричат, что давно пора закрыть, но по факту... повторюсь:
протестировали всех - негодяи - закрыть
тестировали мало - статистика хорошая - молодцы


2 0
140
Grinenko:
Сьогодні, 12:30

Пусть все исправят для начала и помоют хорошенько.


1 2

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх