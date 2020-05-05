У Кременчуці закривають ЦРЛ: що робити пацієнтам, які лікуються чи обстежуються там (додано)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 2 617 Коментарів: 6

Таке рішення ухвалила 4 травня комісія з обласного Департаменту охорони здоров'я через те, що у Кременчуці 43 хворих на коронавірусну хворобу з 85 пов'язані з цим медичним закладом

У Кременчуці закривають Центральну районну лікарню. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії.





Станом на ранок 5 травня у нашому місті налічують 85 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, і 43 із них пов'язані з ЦРЛ – це медичні працівники, члени їх сімей та контактні особи. У зв'язку з таким розповсюдженням інфекції Кременчуцька міська рада звернулася до Полтавської ОДА. Учора, 4 травня, приїжджала комісія з обласного Департаменту охорони здоров'я, яка ухвалила рішення про закриття Центральної районної лікарні на деконтамінацію (або іншими словами, знезараження).









Пацієнтів, які там перебувають, за станом здоров'я або випишуть додому на амбулаторне лікування, або переведуть у медзаклади Кременчука на стаціонарне лікування, якщо стан їхнього здоров'я цього вимагає.





Зокрема, вагітні жінки, які знаходяться на обліку у жіночій консультації ЦРЛ, мають звернутися до лікарів-гінекологів медичних установ Кременчука. За словами керівника управління охорони здоров'я Максима Середи, вагітні повинні з документами прийти безпосередньо до завідувачів жіночих консультацій Кременчука, їм будуть проводити й планові обстеження, і необхідну діагностику (ультразвуковий скринінг проведуть безоплатно), і приймуть пологи у перинатальних центрах нашого міста.





У ЦРЛ проведуть повну дезінфекцію усіх приміщень, вона якийсь час не працюватиме, поки не одужають медичні працівники, які там працюють, і поки лікарня не буде повністю знезаражена.





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Мер Малецький звернувся до громадян, які лікувалися чи консультувалися у медиків ЦРЛ (або контактували з пацієнтами) у період орієнтовно з 14 квітня до сьогодні, аби вони повідомили про це своїх сімейних лікарів (а ті направлять людей на ПЛР-дослідження), а також слідкували за своїм здоров'ям та за необхідності одразу звертатися до медиків, якщо виникатимуть симптоми, схожі на COVID-19.