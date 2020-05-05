Шляхопровід на Першому Занасипу «спіймав» чергову «жертву»

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Під мостом застрягла фура
Сьогодні, 5 травня, під шляхопроводом на Першому Занасипу застрягла вантажівка. Фотографію з місця надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.
Рух автівок на цій ділянці дороги ускладнений.
На одном, не безизвестном, телеграмм канале, каждую неделю такие фото водителей идиотов.
Это уже система. Повторю написанное ранее.
Раз невозможно устранить проблему (поднять путепровод или углубить дорогу), то нужно устанавливать под путепроводом стационарный пункт приема застрявших посетителей. Как только очередной Карл застряет под мостом, тотчас словно из ниоткуда интригующе появляется дежурный многочисленный духовой оркестр, который во все трубы громогласно играет туш. В небо взмываются сотни разноцветных шаров, летят конфетти и слышны залпы многочисленных хлопушек. За оркестром тучные женщины приподнимают вверх транспоранты с надписью "Ну здравствуй, родной!" и "Как долго мы тебя ждали". Дети радуются, все аплодируют, воздух словно наэлектризован атмосферой праздника и всеобщего ликования. Тут оркестр резко замолкает и вперед выходят две восхитительной красоты молоденькие барышни в праздничных костюмах. На золотых подушечках они подносят водителю два праздничных подарка: очки с огромными диоптриями (чтобы лучше видеть знаки) и рулетку с возможностью замера до 5 метров. Оркестр еще раз громоподобно играет туш. Застрявший водитель и впечатлительные случайные прохожие растроганно умываются слезами умления.
Колокол повесить !
За оркестром тучные женщины приподнимают вверх транспоранты с надписью "Ну здравствуй, родной!" и "Как долго мы тебя ждали". Застрявший водитель и впечатлительные случайные прохожие растроганно умываются слезами умления.
Вам бы фельетоны писать! Браво! Возьму на себя смелость продолжить начатую вами мысль: "Публика аплодирует стоя, предлагая неудачливому водителю повторить ранее выполненный кульбит! Тот, понимая что путь к славе тернист, принимает судьбоносное решение! Здав задом до переезда и разогнавшист как следует, залетает под мост на полном ходу! Учитывая, что пневмоподушки на полуприцепе уже успели просесть за время пребывания под мостом, фура смело проходит на другую (светлую) сторону... Оставляя позади себе окрики и вздохи раздосадованной напрасно потраченным временем публики. Припарковавшись возле дормашевских ворот и выскочив из кабины водила спешит на место контакта третего рода, для сбора оваций и аплодисментов но застаёт там расходящуюся по своим делам публику... И только одинокий старикашка, судя по всему видавший ещё приезд императрицы Екатерины в полтавский уездный городок, подняв хмуро брови с сумбурным видом на вопрошающий взгляд водилы ответил: " сынок, лох - это судьба!'
(Пьеса в двух действиях, основанная на реальных событиях. Совпадение с реальными людьми носят чисто эпизодический характер)