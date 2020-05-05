Надзвичайні новини Шляхопровід на Першому Занасипу «спіймав» чергову «жертву» Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 108 Коментарів: 4 Під мостом застрягла фура Сьогодні, 5 травня, під шляхопроводом на Першому Занасипу застрягла вантажівка. Фотографію з місця надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.

Рух автівок на цій ділянці дороги ускладнений. 1 Автор: Євгенія Каблучка

Коментарі: 4

Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.

Ознайомтесь із Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.Будь-ласка,абоОзнайомтесь із правилами коментування

‡агрузка...