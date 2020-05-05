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Кременчук, Коронавірус / Карантин

З 12 травня їздити по Кременчуку можна буде без спецперепусток, але за гроші

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 3 615 Коментарів: 4

 

Медиків перевозитимуть без черги і безкоштовно, а пільговиків не перевозитимуть зовсім

З 12 травня їздити по Кременчуку можна буде без спецперепусток, але за гроші. Про це 5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. В транспорт людей пускатимуть по кількості сидячих місць в салоні за умови дотримання масочного режиму. При цьому медиків перевозитимуть без черги і безкоштовно, а пільговиків не перевозитимуть зовсім до 22 травня.


- 12 травня ми виходимо на маршрути всім нашим транспортом по кількості сидячих місць. Люди оплачують проїзд самостійно. На зупинках організовується черга. Медичних працівників пускаємо без черги і перевозимо безкоштовно - це наша позиція, - заявив мер. - З підприємцями ми будемо говорити окремо на цю тему. Можливо, ми будемо їм компенсувати перевезення медиків. Пільг - не буде. З 12-го числа пільговиків ми не возимо.


Тариф залишиться незмінним - 2 гривні в комунальному транспорті (тролейбуси, автобуси) і 6 гривень в маршрутках. 

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: спецперевезення маршрутки троллейбусы

Коментарі: 4

915
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 11:28

Выбросил миллионы на бессплатные перевозки, даже возможно хорошенько КТУ на этом заработало, а теперь решил возить за деньги. Какого черта мои налоги расходуються таким образом. Провоохранители могут проверить куда КТУ потратило деньги?


23 2
158
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 12:19

Наконец-то люди смогут нормально ездить! А льготчиков меньше станет!


4 3
45
Piton78:
Сьогодні, 12:22

Грошики з бюджету розділили тепер можна і возити громадян за гроші! Як сказав один мій знайомий "карантин закінчиться коли розікрадуть всі гроші виділені на карнтин"


13 1
15
FEЯ:
Сьогодні, 12:45

Цитата: sergey.kovalenko

Наконец-то люди смогут нормально ездить! А льготчиков меньше станет!

А ВЫ ОПТИМИСТ)))

 


2 0

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