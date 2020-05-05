З 12 травня їздити по Кременчуку можна буде без спецперепусток, але за гроші. Про це 5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. В транспорт людей пускатимуть по кількості сидячих місць в салоні за умови дотримання масочного режиму. При цьому медиків перевозитимуть без черги і безкоштовно, а пільговиків не перевозитимуть зовсім до 22 травня.
Тариф залишиться незмінним - 2 гривні в комунальному транспорті (тролейбуси, автобуси) і 6 гривень в маршрутках.