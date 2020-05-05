Стало відомо, чому загинули кури на птахофабриці в Потоках

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 2 259 Коментарів: 2

Фахівці з'ясували, що птиця загинула через гостре кисневе голодування

Сьогодні, 5 травня, на засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука оголосили про причину масової загибелі птиці на птахофабриці в Потоках.





Начальник Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Олег Назарець повідомив, що, відповідно до епізоотичного обстеження, поставили діагноз - масову загибель спричинила гостра гіпоксія (кисневе голодування, - автор), що виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем життєзабезпечення у всіх пташниках підприємствах.





Пташиного грипу та інших інфекцій не виявили. Сьогодні карантинна зона знята.





Утилізувати птицю має суб'єкт господарювання.