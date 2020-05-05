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Надзвичайні новини, Полтавщина

Стало відомо, чому загинули кури на птахофабриці в Потоках

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 2 259 Коментарів: 2

Фахівці з'ясували, що птиця загинула через гостре кисневе голодування

Сьогодні, 5 травня, на засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука оголосили про причину масової загибелі птиці на птахофабриці в Потоках.


Начальник Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Олег Назарець повідомив, що, відповідно до епізоотичного обстеження, поставили діагноз - масову загибель спричинила гостра гіпоксія (кисневе голодування, - автор), що виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем життєзабезпечення у всіх пташниках підприємствах.


Пташиного грипу та інших інфекцій не виявили. Сьогодні карантинна зона знята.


Утилізувати птицю має суб'єкт господарювання.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: птицефабрика Потоки

Коментарі: 2

3 262
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:50

  масову загибель спричинила гостра гіпоксія   

 

Жлобство власників цього суб'єкту господарювання, які не передбачили резервне живлення на випадок аварійного відключення електроенергії,  ось і є першопричина.


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inattentive:
Сьогодні, 12:58

Что-то тут не то. Неужели не предусмотрена естественная вентиляция ? Это же сколько надо было не наблюдать за "курятниками", чтобы вовремя не среагировать и не поставить в режим "залповой" - естественной вентиляции ?.(открыть ворота, установить в ручном режиме в положение "открыто" вентиляционные заслонки и клапана перед или за вентиляторами ,проверить открыты ли клапаны на на узлах прохода перед дефлекторами).  Не спорю ,современные технологии я не знаю , но естественная вентиляция должна быть. 


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