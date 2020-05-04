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Надзвичайні новини

На птахофабриці в Потоках загинуло 600 тисяч курей (додано)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 3 190 Коментарів: 10

Несправність трансформаторної підстанції спричинило зупинку роботи вентиляції. Ймовірно через це загинули кури

2 травня о 6.00 в селі Потоки, попередньо внаслідок несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), вимкнулася електроенергія на птахофабриці. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тисяч курей. Працівниками Держпродспоживслужби відібрані зразки проб загиблої птиці для визначення причин їх загибелі.


Додано:


На засіданні оперативного штабу повідомили, що встановлюється 10-кілометрова карантинна зона. Віталій Малецький порадив кременчужанам не купувати курятину за зниженими цінами.


- ... Тому що може бути таке, що вона десь з'явиться в місті на ринках, на стихійних ринках, з машин чи ще щось, - зазначив міський голова.


Під час засідання стало відомо, що ця птиця повинна буде знищена шляхом спалювання.


Начальник Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Олег Назарець повідомив, що призупинив обіг готової харчової продукції птахофабрики. Мова йде про яйця, корми, птицю.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Потоки птицефабрика

Коментарі: 10

1 228
inattentive:
Сьогодні, 09:50

Неужели не предусмотрели естественную вентиляцию.(раздвижные или распашные ворота и "боковые шторы" , узлы прохода с дефлекторами - так называемое залповое проветривание.) . Я не специалист в современном птицеводстве ,но на старых птицефабриках это всегда предусматривали. Раньше в основном куры дохли от нестачи воды во время отключения электроэнергии (остановки насосов) , сейчас вот из за отсутствия вентиляции. 


13 0
78
gansit:
Сьогодні, 10:07

И это все пойдет на прилавки,развезут по селам по бросовой цене.


3 0
260
Meo:
Сьогодні, 10:09

Цитата: inattentive

 

Интересно другое - от вентиляции не дохнут мгновенно столько.

Там ни дежурных, никого не было чтобы отреагировать? Полная автономка? Или забухали с первомая?


12 0
1 449
ankrem:
Сьогодні, 10:22

Ну это ж на сколько надо быть безалаберными, чтобы критически важные функции не задублировать. Ну отключилась электрика, денераторы включите, раз это критически необходимые функции.

И не понятно у кур тоже был выходной ? Рабочий персонал в этот день не требовался, что никто не увидел.


3 0
115
Чувааак:
Сьогодні, 10:27

Цитата: ankrem
Рабочий персонал в этот день не требовался, что никто не увидел.
Пердсонал пішов доярок тіскать.

Чото мені здається шо дали маху з цифрою в 600 тис. При умові що вага курки около кг, то це більше 1000 тонн спалити????


2 2
273
stronzo:
Сьогодні, 10:28

Цитата: Meo
Цитата: inattentive

 

Интересно другое - от вентиляции не дохнут мгновенно столько.

Там ни дежурных, никого не было чтобы отреагировать? Полная автономка? Или забухали с первомая?

Не исключено, что причина совсем в другом. Просто версию вкинули про "несчастный случай".


12 0
3 254
Daniel Mroz:
Сьогодні, 10:36

вимкнулася електроенергія на птахофабриці.

Власники птахоферми - жлоби. Я бачив як робиться по нормальному, коли  критично енергозалежне виробництво підключається через панель гарантованого живлення , яка має 2 вводи: перший  від КТП трансформатора, а другий від ДЕС, що дає два незалежних взаєморезервних джерела живлення. 


4 0
95
Yuri:
Сьогодні, 11:15

 

 

Не исключено, что причина совсем в другом. Просто версию вкинули про "несчастный случай".

Да - доказательств, разумеется нет - но очччень похоже ... Как и со складами боеприпасов ...



 

 

Не исключено, что причина совсем в другом. Просто версию вкинули про "несчастный случай".

Да - доказательств, разумеется нет - но очччень похоже ... Как и со складами боеприпасов ...


1 0
28
LVV:
Сьогодні, 11:18

"На засіданні оперативного штабу повідомили, що встановлюється 10-кілометрова карантинна зона."  Куриной "болячкой" попахивает


3 0
95
Yuri:
Сьогодні, 11:20

Цитата: Daniel Mroz

Я бачив як робиться по нормальному, коли  критично енергозалежне виробництво підключається через панель гарантованого живлення , яка має 2 вводи: перший  від КТП трансформатора, а другий від ДЕС, що дає два незалежних взаєморезервних джерела живлення. 

Да! А еще бесперебойники ... Техническая часть не всем понятна - но "загинуло 600 тисяч курей" - с цифрами никто не лоханулся?! Или - три камеры заграничных, три куртки замшевых ...


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