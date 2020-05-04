Несправність трансформаторної підстанції спричинило зупинку роботи вентиляції. Ймовірно через це загинули кури
2 травня о 6.00 в селі Потоки, попередньо внаслідок несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), вимкнулася електроенергія на птахофабриці. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тисяч курей. Працівниками Держпродспоживслужби відібрані зразки проб загиблої птиці для визначення причин їх загибелі.
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На засіданні оперативного штабу повідомили, що встановлюється 10-кілометрова карантинна зона. Віталій Малецький порадив кременчужанам не купувати курятину за зниженими цінами.
Під час засідання стало відомо, що ця птиця повинна буде знищена шляхом спалювання.
Начальник Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Олег Назарець повідомив, що призупинив обіг готової харчової продукції птахофабрики. Мова йде про яйця, корми, птицю.