На птахофабриці в Потоках загинуло 600 тисяч курей (додано)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 3 190 Коментарів: 10

Несправність трансформаторної підстанції спричинило зупинку роботи вентиляції. Ймовірно через це загинули кури

2 травня о 6.00 в селі Потоки, попередньо внаслідок несправності трансформаторної підстанції (розташована на території підприємства), вимкнулася електроенергія на птахофабриці. Про це інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Через зупинку роботи вентиляційної системи загинуло 600 тисяч курей. Працівниками Держпродспоживслужби відібрані зразки проб загиблої птиці для визначення причин їх загибелі.





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На засіданні оперативного штабу повідомили, що встановлюється 10-кілометрова карантинна зона. Віталій Малецький порадив кременчужанам не купувати курятину за зниженими цінами.





- ... Тому що може бути таке, що вона десь з'явиться в місті на ринках, на стихійних ринках, з машин чи ще щось, - зазначив міський голова.





Під час засідання стало відомо, що ця птиця повинна буде знищена шляхом спалювання.





Начальник Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Олег Назарець повідомив, що призупинив обіг готової харчової продукції птахофабрики. Мова йде про яйця, корми, птицю.