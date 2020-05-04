Кременчуцька ракетниця завоювала «бронзу» в онлайн-турнірі з гирьового спорту

Двоє бійців зі 107 реактивного артилерійського полку взяли участь в онлайн-турнірі з гирьового спорту. Через пандемію коронавірусу закриті спортзаи та скасовані усі турніри, проте спортсмени знаходять вихід – проводять онлайн турніри. Участь у таких змагань взяли двоє кременчужанок Марина Матвієць та Аліна Марченко.
Марина тренується під керівництвом тренера Андрія Грицака й водночас є наставницею для Аліни. Разом дівчата взяли участь у ривку серед аматорів, вагова категорія до 65 кг.
Аліна Марченко й Марина Матвієць
З результатом 133 ривка Марина Матвієць завоювала «бронзову» медаль поступившись лише бійцям з Луганщини.
А ось Аліна Марченко гирю вагою 16 кг змогла підняти 101 раз й посіла 5 місце.
Тепер Марина Матвієць готується до змагань світового рівня.
Виступ Марини на турнірі: