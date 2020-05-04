Кременчуцька ракетниця завоювала «бронзу» в онлайн-турнірі з гирьового спорту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 424

Ще одній спортсменці з 107 полку трохи не вистачило для перемоги

Двоє бійців зі 107 реактивного артилерійського полку взяли участь в онлайн-турнірі з гирьового спорту. Через пандемію коронавірусу закриті спортзаи та скасовані усі турніри, проте спортсмени знаходять вихід – проводять онлайн турніри. Участь у таких змагань взяли двоє кременчужанок Марина Матвієць та Аліна Марченко.



