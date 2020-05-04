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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцька ракетниця завоювала «бронзу» в онлайн-турнірі з гирьового спорту

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 424

 

Ще одній спортсменці з 107 полку трохи не вистачило для перемоги

Двоє бійців зі 107 реактивного артилерійського полку взяли участь в онлайн-турнірі з гирьового спорту. Через пандемію коронавірусу закриті спортзаи та скасовані усі турніри, проте спортсмени знаходять вихід – проводять онлайн турніри. Участь у таких змагань взяли двоє кременчужанок Марина Матвієць та Аліна Марченко.


Ракетниці з Кременчука завоювали «золото» підкидуючи залізо
 

Марина тренується під керівництвом тренера Андрія Грицака й водночас є наставницею для Аліни. Разом дівчата взяли участь у ривку серед аматорів, вагова категорія до 65 кг.


 

Аліна Марченко й Марина Матвієць


З результатом 133 ривка Марина Матвієць завоювала «бронзову» медаль поступившись лише бійцям з Луганщини.


 


А ось Аліна Марченко гирю вагою 16 кг змогла підняти 101 раз й посіла 5 місце.


 


Тепер Марина Матвієць готується до змагань світового рівня.


Виступ Марини на турнірі:

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Автор: Альона Душенко
Теги: гирьовий спорт 107 полк ракетчики

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