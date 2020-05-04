У Кременчуці народилося кенгуря
Сьогодні, 08:08
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Майя народила маля
У розпліднику «Гарді» цього року народилося кенгуря. У Майї народилося маля, яке сидить у сумці й показує то мордочку, то лапу, поки мама їсть.
- А у нас всё стабильно: у нашей Майи есть уже миниМайка. Украинка Майя с украинским потомством, - написала на своїй сторінці в фейсбуці Юлія Погрібна
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Нагадаємо, що минулого року пара кенгуру Іванка та Беня народили маля.
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