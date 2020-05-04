У Кременчуці народилося кенгуря

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 2 018

У розпліднику «Гарді» цього року народилося кенгуря. У Майї народилося маля, яке сидить у сумці й показує то мордочку, то лапу, поки мама їсть.





- А у нас всё стабильно: у нашей Майи есть уже миниМайка. Украинка Майя с украинским потомством, - написала на своїй сторінці в фейсбуці Юлія Погрібна





Нагадаємо, що минулого року пара кенгуру Іванка та Беня народили маля.



