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У Кременчуці народилося кенгуря

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 2 018

 

Майя народила маля

У розпліднику «Гарді» цього року народилося кенгуря. У Майї народилося маля, яке сидить у сумці й показує то мордочку, то лапу, поки мама їсть. 


- А у нас всё стабильно: у нашей Майи есть уже миниМайка. Украинка Майя с украинским потомством, - написала на своїй сторінці в фейсбуці Юлія Погрібна.


Нагадаємо, що минулого року пара кенгуру Іванка та Беня народили маля. 


Іванка та Беня це зробили: у Кременчуці народилося кенгуру
Кенгурятко, яке народилося у Кременчуці, показало лапки та хвостик з сумки
Маленьке кременчуцьке кенгуру вилізло з сумки
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Автор: Альона Душенко
Теги: кенгуру Гарди Погребной

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